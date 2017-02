Uutinen

Etelä-Saimaa: Lääkkeiden saatavuushäiriöt lisääntyneet — pillerisi on todennäköisesti matkustanut enemmän kuin sinä Paula Hillo on silloin tällöin joutunut odottamaan reseptilääkettään, jota ei apteekin hyllyssä ole. — Mutta sitten kun ovat tilanneet, niin kolmen päivän päästä olen sitä saanut. Isoja katkoja jatkuvaan lääkehoitoon ei siten ole tullut. — Minä en käytä kuin sitä alkuperäistä Saksassa valmistettua. Kerran kokeilin vastaavaa Kreikassa tehtyä. Sain siitä huimausta, Hillo kertoo. Katkokset lääkkeiden toimituksissa ovat apteekin arkipäivää, kertoo farmaseutti Antti Uosukainen Lappeenrannan 2. Uudesta apteekista. — Voi olla muutaman päivän katkos, tai sitten kuukausiakin pitkä. Panadol Forte -särkylääkkeen kohdalla on City-apteekin hyllyssä tyhjä kolo. — Tabletteja maahantuojalla olisi, mutta niiden pakkausseteli eli pakkauksen sisällä oleva tuoteseloste on vaihtumassa. Vanhalla setelillä varustettuja pakkauksia ei enää myydä, apteekkari Sari Halko kertoo. Viime talvena tyhjänä ammottivat Burana Capsien hyllyt, kun ranskalaisessa kapselitehtaassa tuotantolinjalle oli sekoittunut muita kapseleita. Reseptilääkkeistä estrogeenivalmisteista on tällä hetkellä pulaa. — Etenkin laastareita, mutta myös geelejä on vaikea saada, Halko kertoo. Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina. Kun vuonna 2010 ilmoituksia tehtiin 67, viime vuonna niitä kertyi jo 525. Tänä vuonna lääkkeiden saatavuushäiriöitä on ilmoitettu jo noin 80 tuotteesta. Yhtä lailla silmätipoista kuin nikotiinipurukumista, eläinten lääkkeestä kuin ripulilääkkeestä. Kuvitteellisessa, mutta mahdollisessa tapauksessa lääkkeen vaikuttava aine on kerätty Brasilian sademetsistä, uutettu Japanissa, päällystetty Yhdysvalloissa ja pakattu Saksassa. — Globaaleilla lääkemarkkinoilla pienikin häiriö vaikuttaa laajalle alueelle. Kun raaka-aine loppuu tai tulipalo tuhoaa tehtaan, toimitushäiriöt voivat koskea koko länsimaailmaa, sanoo Johanna Linnolahti lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta. Pitkät, kuukausia kestävät toimitushäiriöt ovat kuitenkin harvinaisia. Potilaalle lääkepula aiheuttaa vain harvoin oikeita ongelmia. Jos yksi tuote loppuu, niin korvaavia löytyy. — Yhtä lääkeainetta sisältävälle pillerille voi olla viisikin rinnakkaistuotetta, vakuuttaa apteekinhoitaja Artturi Kolonen Lappeenrannan Yliopiston apteekista. Aiheesta laajemmin päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/07/L%C3%A4%C3%A4kkeiden%20saatavuush%C3%A4iri%C3%B6t%20lis%C3%A4%C3%A4ntyneet%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89pillerisi%20on%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20matkustanut%20enemm%C3%A4n%20kuin%20sin%C3%A4/2017121874600/4