Etelä-Saimaa: Kouvolan risumies ja Youtube-videon kuvaaja oikeuteen huhtikuussa — kumpikin syytteeseen rikoksesta Youtube-palvelussa suurta näkyvyyttä saanut Raivokas risunjemmaaja -video johtaa oikeusjuttuun. Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Heidi Savurinne on päättänyt nostaa syytteen videolla kuvatun riidan kumpaakin osapuolta vastaan. Kiistelty video on kuvattu Kouvolassa lenkkipolulla kesäkuussa 2016. Videolla kuvaaja yhyttää miehen, joka on tuonut polun varteen puutarhajätettä pakettiautolla. Seuraa kiivas keskustelu, jonka aikana risukuorman tuoja sanoo kuvaajalle: ”Minun tekisi mieli ampua sinut”. Risumiehenä sosiaalisessa mediassa tunnettu 72-vuotias mies joutuu vastaamaan syytteisiin laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Videon kuvaaja, 45-vuotias mies joutuu syytteeseen yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Juttua käsitellään Kymenlaakson käräjäoikeudessa alustavan aikataulun mukaan 25. huhtikuuta. Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä voidaan tuomita sakkorangaistus tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Sama rangaistushaarukka pätee myös laittomaan uhkaukseen. Kunnianloukkauksesta voidaan tuomita korkeintaan sakkorangaistus. Riidan kumpaakin osapuolta epäiltiin myös muista rikoksista. Syyttäjä päätti kuitenkin luopua osasta syytteitä. Videon kuvaaja ei joudu syytteeseen laittomasta uhkauksesta tai virkavallan anastuksesta. Kuvaajan epäiltiin uhkailleen risuja tuonutta miestä päästämällä koiransa irti. Lisäksi hänen epäiltiin tekeytyneen vartijaksi, järjestyksenvalvojaksi ja poliisiksi. Syyttäjän mukaan väitteiden tueksi ei löytynyt riittävästi näyttöä. Risukuorman tuoja välttää syytteen jätelain rikkomisesta. Hänen epäiltiin rikkoneen roskaamiskieltoa jättämällä risuja maastoon. Syyttäjän mukaan tässäkään tapauksessa näyttö ei riittänyt. Risujen kohtalo ei selvinnyt videolta. Esitutkinnassa ainoa selvitys asiasta saatiin epäillyltä itseltään. Hän kertoi jättäneensä risut ensin maahan ja hakeneensa ne myöhemmin pois. Kouvolan kaupungilla ei ollut asiassa vaatimuksia. Lue koko uutinen:

