Etelä-Saimaa: Kirjaston maksurästeistä voi koitua lainauskielto — Lappeenrannassa raja on kymmenen euroa Monet kirjastot lähestyvät asiakkaitaan erityisohjelmalla huomenna Lainan nimipäivänä. Asiakkaiden kannattaa puolestaan varmistaa, että välit kirjastoon ovat kunnossa eli lainakirjojen myöhästymismaksut hoidettu. Etelä-Karjalan Heili-kirjastoissa pantiin helmikuun alussa lainauskieltoon 6 800 asiakasta maksurästien takia. Heili-järjestelmään kuuluvat kaikki Etelä-Karjan kunnat lukuunottamatta Luumäkeä. Maksut ja pelisäännöt ovat periaatteessa samanlaiset kaikissa Heili-kirjastoissa, mutta erojakin voi olla. Kunnat tekevät päätökset itsenäisesti, kertoo Lappeenrannan kirjastotoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry. Lappeenrannan kirjastoissa aikuisten osastojen lainoista peritään myöhästymismaksua heti eräpäivän jälkeen 20 senttiä vuorokaudessa kirjaa, levyä tai muuta aineistoa kohti. Maksua peritään aikuisilta myös muun muassa noutamattomasta varauksesta. Maksamattomia maksuja voi kertyä kymmeneen euroon asti ennen kuin asiakas pannaan lainauskieltoon. Helmikuun alussa pantiin kuitenkin asiakkaita lainauskieltoon viime vuoden hoitamattomista maksuista, vaikka summa ei ylitä kymppiä. Samoin tehtiin muissakin Heili-kirjastoissa. — Lainauskielto asetettiin noin 6 800 Heili-kirjastojen asiakkaalle, kertoo erikoiskirjastovirkailija Satu Perttamo Lappeenrannan kaupunginkirjastosta. Lukuun sisältyvät hänen mukaansa myös asiakkaat, joiden maksusaldo ylittää kymmenen euron rajan. Kirjastokorttia ei kuitenkaan panna pysyvästi kuivumaan. Lainausoikeus palautuu heti kun maksut on maksettu, Pötry ja Perttamo tähdentävät. Lainakirjojen viivästymiset ja maksurästit eivät heidän mukaansa ole Lappeenrannan kaupunginkirjastossa mikään erityinen ongelma. — Valtaosa asiakkaista palauttaa lainaamansa aineiston tunnollisesti, Pötry sanoo. — Unohtaminen on inhimillistä, Perttamo sanoo. Kirjastoilla on on eri puolilla maata erilaisia käytäntöjä lainojen myöhästymisen sanktioinnista ja maksujen perimisestä. Viime vuoden rästeihin perustuva lainauskieltoajo on tehty yleisesti helmikuun alussa. Satakunnat kirjastot ottivat kuitenkin tiukan linjan. Niissä ryhdyttiin perumaan lainausoikeus jokaiselta kirjaston käyttäjältä, joka on palauttanut yhdenkin kirjan myöhässä. Lainausoikeus palautuu kuitenkin heti kun maksut on maksettu. Lue koko uutinen:

