Uutinen

Etelä-Saimaa: Juttutuokio Antti Kasvion kanssa oli käännekohta Taneli Härkösen uintiuralla: ”Joka kestää parhaiten kipua, yleensä voittaa” Taneli Härkösen tie vammaisuinnin kansalliselle huipulle ja nuorten paralympiaryhmään on ollut pitkä ja ohdakkeinen. Useimmat lääkärit eivät antaneet keskosena syntyneelle pojalle juurikaan toivoa liikunnallisesta elämästä. Aluksi Tanelilla todettiin vaikea-asteinen dysfasia, joka iän myötä tarkentui lieväksi älylliseksi kehitysvammaksi. Ensimmäisen kokonaisen sanansa hän kakisti vasta 5-vuotiaana. Vastoinkäymiset kasvattivat Härkösestä taistelijan. Etelä-Karjalan urheilugaalassa hänet palkittiin vuoden vammaisurheilijana. Hän kilpailee kehitysvammaisille tarkoitetussa S14-luokassa. — Tunnustus on merkki siitä, että olen pikku hiljaa alkanut päästä tavoitteisiini. 15-vuotiaaksi myös yleisurheilua harrastanut Härkönen sai ensimmäiset SM-mitalinsa toissa syksynä. Pari ensimmäistä matkaa menivät heikommin, kunnes juttutuokio altaan reunalla muutti kaiken. — Antti Kasvio sanoi minulle, että vaikka joskus tuntuu pahalta, pitää yrittää loppuun asti. Joka kestää parhaiten kipua, yleensä voittaa. Sen jälkeen Härkönen ui jokaisella matkalla oman ennätyksensä. SM-mitaleita on nyt rivissä 21, ja lisää on lupa odottaa heinäkuussa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

