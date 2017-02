Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Teijonsalo Green Energy Finlandin toimitusjohtajaksi Lappeenrantalaisen Green Energy Finland (GEF) Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Jussi Teijonsalo. Hän aloittaa tehtävässään heti.Teijonsalo on toiminut 20 vuotta energiatoimialalla, viimeksi viimeksi Gasum Oy:n strategiajohtajana. GEF:n toimitusjohtajana hän kehittää tiedotteen mukaan yhtiön organisaatiota ja liiketoimintaa.Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2015 toiminut perustajaosakas Miko Huomo keskittyy tiedotteen mukaan jatkossa täysipäiväisesti strategisten kumppanuuksien ja uusien liiketoimintakonseptien kehittämiseen kasvun vauhdittamiseksi sekä kotimaassa että kansainvälisesti.Green Energy Finland on vuonna 2010 Lappeenrannassa perustettu aurinkosähköratkaisuihin erikoistunut yritys. Lue koko uutinen:

