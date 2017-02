Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Kiina-yhteistyö on toistaiseksi nuorten varassa, markkinointiponnistelut jatkuvat Imatralla ei ole vielä näkyvissä kiinalaisten matkailijoiden invaasiota. Viime lokakuussa solmittu Kiinaan suuntautuvan markkinoinnin aiesopimus ja marraskuiset markkinointimatkat eivät toistaiseksi ole johtaneet konkreettisiin edistysaskeliin. — Matkailun puolella yritetään saada liikkeelle pilottiryhmiä. Se vaatii kuitenkin erilaista otetta matkailualan yrityksiltä koko Saimaan alueelta. Kaikki on räätälöitävä kiinalaisille sopivaksi, niin kieli, ruoka kuin ohjelmisto, sanoo Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Toistaiseksi konkreettista Kiina-yhteistyötä tekevät nuoret. Pääsiäisviikolla Imatralle tulee Kiinasta, Jiaxinin ystävyyskaupungista seitsemän lukiolaisen, rehtorin ja opettajan ryhmä. Lintusen mukaan pian alkaa käynnistysasteella olla myös jääkiekkoon liittyvä junioriyhteistyö. — Imatran Ketterän juniorijoukkueitten ja kiinalaisjoukkueitten vaihto on neuvoteltu aika pitkälle. Imatran Ketterän junioreiden puheenjohtaja Timo Oja ennakoi, että yhteistyön käytännön toteutus menee varmasti pitkälle ensi kaudelle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/07/Imatran%20Kiina-yhteisty%C3%B6%20on%20toistaiseksi%20nuorten%20varassa%2C%20markkinointiponnistelut%20jatkuvat/2017521875450/4