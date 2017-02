Uutinen

Etelä-Saimaa: Harjoituslennot jyrisevät Lappeenrannan taivaalla Lappeenrannan ilmatilaa on taas tänään harjoituskäytössä. Finnair kouluttaa pilottejaan Lappeenrannan lentokentältä käsin.Liikkeellä on yksi lentokone, joka Lappeenrannan lentoaseman päällikkö Petteri Lehden mukaan on airbus-kalustoa.— Tänään onkin huippuhieno lentopäivä. Talvi on aiemmin ollut haasteellinen sumujen takia, Lehti sanoo.Finnairin koulutuslentoja on ollut Lappeenrannassa aika ajoin, viimeksi joulukuussa. Tämänkertaiset harjoitukset kestävät tämän päivän, ja seuraavat ovat Lappeenrannassa viikon päästä. Lue koko uutinen:

