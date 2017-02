Uutinen

Etelä-Saimaa: Elävää kuvaa käytetään Etelä-Karjalan kouluopetuksessa paljon — katso Voisalmen koululaisten video! Nuoret tekevät videoita paljon ja koko ajan. Suurimmalle osalle on kyse hetken viestinnästä somessa: ”Olen nyt tässä, täällä näyttää tältä”. Liikkuvan kuvan keinot tulevat oppilaille tutuksi jo koulutyössä. Kyselykierros Etelä-Karjalan peruskouluihin kertoo, että elävää kuvaa käytetään opetuksessa ahkerasti, ja uusi opetussuunnitelma vielä vahvistaa sitä. Käytännöt riippuvat oppilaiden iästä, laitteista ja opettajasta. Oppilaat tutustuvat tuotantoon alkaen ideoinnista ja päätyen editointiin. Esimerkiksi Savitaipaleella digivideokurssin valitsevat lähes kaikki. Joissain kouluissa alaluokkalaiset voivat tehdä läksynsäkin videona. Sen ongelma on, että kaikilla ei ole tarvittavaa tekniikkaa eli esimerkiksi älypuhelinta. Alaluokat käyttävät liikkuvaa kuvaa jopa enemmän kuin yläluokat. Alaluokkalaiset ovat rohkeita kokeilemaan, ja alaluokilla on myös helpompi toteuttaa oppiainerajat ylittävää opetusta. Lue koko uutinen:

