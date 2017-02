Uutinen

Etelä-Saimaa: Autokorjaamoissa ja putkifirmoissa alkanut pakkaskausi ei vielä näy — kiireet alkavat vasta kun pakkasta on reilusti yli 20 astetta Suomen ylle vyörynyt kylmä ilmamassa ei vielä maanantaina juuri haitannut normaalia elämänmenoa. Taipalsaaren Saimaanharjulla Riku Ahvosen putkifirmassa töitä paiskittiin myös maanantaina urakkatahtiin, mutta ei pakkasen takia. — Jäätyneitä putkia on saanut sulatella viimeksi loppiaisena. Silloin pakkasen vaikutusta tehosti viima, Ahvonen kertoo kuulumisia. Pakkanen ei vielä maanantaina saanut autoja hyytymään. Atoy autohuollon huoltopäälliköllä, Arto Kiljusella oli vielä aikaa rupatella aiheesta. — Ei pakkanen vielä näy oikeastaan millään tavalla. Vasta kun pakkasta on sellaiset 25 astetta tai enemmän, huonosti huolletut autot alkavat hyytyä. Autojen akut joutuvat Kiljusen mukaan pakkasella koville. — Akku tyhjenee vähitellen, jos autolla ajetaan näillä keleillä vain lyhyitä työmatkoja ja kauppareissuja. Käynnistysongelmia alkaa esiintyä, kun pakkasta on sellaiset 15—20 astetta. Kiljusen mukaan autojen elektroniikka kestää huomattavan hyvin pakkasia. — Kosketusnäytöt voivat kuitenkin kovilla pakkasilla ruveta juttelemaan ihan omiaan. Tällainen vika kuitenkin paranee yleensä itsestään, hän kertoo. Kireä pakkanen hidastaa myös älypuhelimen näyttöä. Saimaan ammattiopistossa rakennuslinjalla opiskeleva Pete Kassisen mukaan näytön toiminta hidastuu kovalla pakkasella, mutta hidastuminen ei vaikuta muuten puhelimen toimintaan. — Akun tyhjeneminen riippuu akun tyypistä. Ainakin minun puhelimessani akun lataus riittää hyvin koko päiväksi kylmilläkin keleillä, Kassinen kertoo. Kassisella on Samsungin valmistama Android-puhelin. — Varmaan puhelimen pakkaskestävyys riippuu paljon siitä, minkä ikäinen puhelin on, Kassinen arvelee. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/07/Autokorjaamoissa%20ja%20putkifirmoissa%20alkanut%20pakkaskausi%20ei%20viel%C3%A4%20n%C3%A4y%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kiireet%20alkavat%20vasta%20kun%20pakkasta%20on%20reilusti%20yli%2020%20astetta/2017121875206/4