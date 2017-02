Antti Tuomenoksa ei kommentoi Jussi Markkasen mahdollista siirtoa: ”Pelaajia kysellään paljon”

Uutinen

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa ei kommentoi maalivahti Jussi Markkasen mahdollista siirtoa Sveitsiin. Tuomenoksa sanoo, että SaiPan pelaajia kysellään muista seuroista paljon. – En voi kommentoida yksittäisten pelaajien asioita. Pelaajia kysellään paljon, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Sveitsiläinen La Regione -lehti nosti SaiPan maalivahdin ja osaomistajan Jussi Markkasen siirtospekulaatioihin maanantai-illan uutisessaan. La Regione kirjoittaa nimettömiin tietolähteisiinsä vedoten, että EV Zug on saamassa Markkasen, 41, riveihinsä pian alkavia Sveitsin pudotuspelejä varten. Zugilla on pelaamatta kuusi runkosarjaottelua. EV Zug on Sveitsin NLA-liigassa kolmantena. Markkanen edusti seuraa neljän kauden ajan vuosina 2009—2013. Zugin toiseksi paras pistemies on SaiPassa viime kaudet pelannut David McIntyre, joka on tehnyt 43 ottelussa 16+27=43 pistettä. Tuomenoksa sanoo, että SaiPassa saatetaan nähdä pelaajaliikennettä lähiaikoina. Siirtoikkuna umpeutuu Suomessa 15. helmikuuta. — En ole koskaan luvannut mitään, että tulee pelaajia tai lähtee pelaajia. Kun on mustetta paperissa, asiat ovat selviä.

