Etelä-Saimaa: Yle: Niina Malm nousemassa valtuuston puheenjohtajaksi — kaikki SDP:n imatralaiset jäsenyhdistykset valinnan takana Demareiden valtuutettu Niina Malm on nousemassa Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valtuustokauden loppuajaksi. Asiasta kertoo Yle. Ylen uutisen mukaan Malmin takana ovat kaikkien Imatran kolmen SDP:n jäsenyhdistyksen puheenjohtajat. Puheenjohtajavalinnasta on ollut Imatralla erimielisyyksiä viime aikoina. Jäsenyhdistykset eivät saaneet aikaisemmin tehtyä yhteistä esitystä valtuuston puheenjohtajasta. Tammikuun lopussa esitettiin, että loppuvaalikausi mentäisiin varapuheenjohtajien Ismo Pölläsen (kok) ja Erkki Saarimäen (ps) johdolla. Asiasta ei päästy yksimielisyyteen ja SDP:n Arto Siitonen esitti, että valtuustolle tulee valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Myös kuntalaki velvoittaa, että valtuuston on valittava itselleen puheenjohtaja. Varapuheenjohtajien tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena, kun tämä on estynyt. — Edellisen puheenjohtajan tilalle on tässä tapauksessa valtuuston valittava itselleen uusi puheenjohtaja, selventää Kuntaliiton lakimies Saija Haapalehto Ylelle ja viittaa Imatran tapaukseen. Valtuuston puheenjohtaja oli Tiina Wilén-Jäppinen, joka menehtyi joulukuun ampumatapauksessa Koskenpartaalla. Lue koko uutinen:

