Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkintakomitea LUT:n tiedevilppisyytöksistä: Perusteettomia Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT) kohdistunut tiedevilppitutkinta on valmistunut. Tutkintakomitean loppuraportin mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ei ole loukattu ja syytökset ovat perusteettomia. Tutkintakomitea ei nähnyt LUT:in toiminnassa moitittavaa, eikä se suosittele yliopistolle mitään toimenpiteitä asiaan liittyen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden mukaan selvityksen tulokset pitää kuitenkin pyrkiä julkaisemaan asianmukaisella tavalla, jos asianomaiset niin toivovat. Rehtori Juha-Matti Saksa kertoo, että komitean loppuraportista pyydetään vielä vastineet epäillyltä ja epäilyn esittäjältä. Saksa kertoo tekevänsä päätöksen asiassa, kun osapuolten lausunnot on saatu. Luulajan teknillisen yliopiston dosentti ilmoitti LUT:n keväällä 2015 julkaisemasta tiedotteesta TENK:iin. Ilmoittajan mukaan tiedotteessa liioiteltiin uusiutuvaa energiaa koskevan tutkimuksen tuloksia. Lisäksi ilmoittaja epäili koko tutkimuksen olemassaoloa ja syytti yliopistoa suuren yleisön harhaanjohtamisesta. Tutkintakomitean mukaan ilmoittaja ei täsmentänyt väitteitään tai esittänyt todisteita niiden tueksi. Lisäksi komitean mukaan lehdistötiedote ei ole tieteellinen julkaisu, ja on varsin yleistä, että lehdistötiedote lähetetään ennen kuin varsinaiset tutkimustulokset on julkistettu. Komitean mukaan tutkimuksesta on sittemmin valmistunut useita tieteellisiä artikkeleita, jotka osoittavat, että tutkimus on olemassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/06/Tutkintakomitea%20LUT%3An%20tiedevilppisyyt%C3%B6ksist%C3%A4%3A%20Perusteettomia/2017121875357/4