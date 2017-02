Uutinen

Etelä-Saimaa: Taiteilijan näyttelyriski realisoitui: Viiden tonnin kuluja ei teosten myynnillä katettu Näyttelyn järjestäminen voi tulla taiteilijalle kalliiksi. Etelä-Karjalan taiteilijaseuran puheenjohtaja, lappeenrantalainen taidemaalari Jouko Lempinen kertoo esimerkin kahdesta näyttelystään, jotka hänellä oli eräänä vuonna Helsingissä ja Kuopiossa. — Näyttelykulut olivat viisi tonnia. Niitä kuluja ei myynnillä katettu. Taidenäyttelyiden taloudellisen riskin kantaa Suomessa useimmiten taiteilija, joka sekä valmistaa teokset että maksaa niiden esittelystä syntyvät kulut. Taiteilija maksaa, vaikka ei myisi yhtään teosta. Taidemaalariliiton puheenjohtajan Marja-Liisa Jokitalon mukaan muualla Euroopassa käytäntö on toisenlainen. — Euroopassa on varsin yleistä, että yksityinen galleria tarjoaa taiteilijalle näyttelytilan ilmaiseksi. Myyntiprovisio puolestaan saattaa olla jopa 50 prosenttia, Jokitalo sanoo. Hänen mukaansa suomalainen käytäntö johtuu maan pienistä taidemarkkinoista. Ostajia on paljon niukemmin kuin muualla Euroopassa. — Jos yritykset saisivat verovähennystä taideostoista, se saattaisi lisätä myyntiä. Tämä taas voisi vähentää painetta galleriavuokrista saataville tuloille. Lue aiheesta lisää maanantain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

