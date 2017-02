Uutinen

Etelä-Saimaa: Sveitsiläislehti: Jussi Markkanen lähellä paluuta Zugiin Sveitsiläinen La Regione -lehti nosti SaiPan maalivahdin ja osaomistajan Jussi Markkasen siirtospekulaatioihin maanantai-illan uutisessaan. La Regione kirjoittaa nimettömiin tietolähteisiinsä vedoten, että EV Zug on saamassa Markkasen, 41, riveihinsä pian alkavia Sveitsin pudotuspelejä varten. Zugilla on pelaamatta kuusi runkosarjaottelua. EV Zug on Sveitsin NLA-liigassa kolmantena. Markkanen edusti seuraa neljän kauden ajan vuosina 2009—2013. Zugin toiseksi paras pistemies on SaiPassa viime kaudet pelannut David McIntyre, joka on tehnyt 43 ottelussa 16+27=43 pistettä. Joukkueen ykkösmaalivahti on entinen NHL-pelaaja Tobias Stephan, joka on edustanut Sveitsiä kahdesti olympialaisissa ja neljästi MM-kisoissa. Samassa uutisessa La Regione kertoo, että Kouvolan KooKoon maalivahti Niko Hovinen olisi lähellä loppukauden siirtoa Lausanne HC:n riveihin. Lue koko uutinen:

