Uutinen

Etelä-Saimaa: Suden kaatolupa jäi Lappeenrannassa käyttämättä — Parikkalassa odotellaan lisälupia Susijahti Nuijamaalla on tältä erää päättynyt ilman tulosta. Sutta ei saatu ammutuksi Lappeenrantaan myönnetyn poikkeusluvan määräajassa, joka päättyi perjantaina. Suomen riistakeskus myönsi tammikuun alkupuolella Lappeenrantaan luvan yhden suden kaatoon Nuijamaan suunnalle. Jahtiin päästiin vasta viime viikolla, koska aiemmin keliolot eivät mahdollistaneet susien jäljittämistä, kertoo yhtenä jahtipäällikkönä toiminut Teemu Kouhia. Hänen mukaansa kahdesta jahtikerrasta toisessa susi meni kaatolupa-alueen ulkopuolelle, toisella kerralla ilta pimeni ennen kuin susi saatiin kaadetuksi. Kouhian mukaan Nuijamaalla on liikkunut kuuden suden lauma ja siellä on nähty myös yksittäisiä susia asuntojen lähellä. — Loppuviikosta susi meni pihojen läpi kylillä, ei ihan taajamassa. Uutta suden kaatolupaa Lappeenrantaan ei ole ainakaan toistaiseksi haettu. — Seurataan tilannetta, ja katsotaan, mitä tehdään, Kouhia sanoo. Nuijamaalla ammuttiin marraskuussa yksi asutuksen liepeillä liikkunut susi poliisin määräyksellä. Suomen riistakeskus myöntää suden kaatoon poikkeuslupia hakemuksesta tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Raamina on maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vuosille 2016-18 vahvistama kaatokiintiö, jonka mukaan suurin sallittu saalismäärä poronhoitoalueen ulkopuolella on vuosittain 53 sutta. Parikkalan Saarella ammuttiin susi poikkeusluvalla 18. tammikuuta, ja nyt Parikkalaan on haussa kolme uutta suden kaatolupaa. — Havaintoja susista tulee päivittäin, etenkin asutuksen liepeiltä, kertoo Parikkalan riistainhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Ilkka Tiainen. Hänen mukaansa susia pyörii eri puolilla Parikkalaa, osin vakioreittejä. Yksinäisten susien lisäksi Parikkalassa on liikkunut neljän suden lauma. — Katsotaan nyt, miten tilanne kehittyy, Tiainen sanoo Suomen riistakeskuksen luparatkaisua odotellessa. — Vaikuttaa siltä, että kaatolupia tipahtelee yksi kerrallaan, hän ennakoi. Edellisellä kerralla Parikkalaan haettiin neljää lupaa ja yksi tuli. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/06/Suden%20kaatolupa%20j%C3%A4i%20Lappeenrannassa%20k%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Parikkalassa%20odotellaan%20lis%C3%A4lupia/2017121874251/4