Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan apukinosten teko loppusuoralla — norpalle julistetaan pesärauha torstaina Perinteinen saimaannorpan pesärauhan julistus järjestetään tänä vuonna torstaina Joensuussa. Siihen mennessä Saimaalle lienevät valmistuneet viimeisetkin apukinokset, joita on kolattu talkoovoimin norppien pesäpaikoiksi. — Ihan loppusuoralla ollaan, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila kinostalkoiden tämän hetken vaiheesta. Saimaannorpat joutuvat kaivamaan pesänsä apukinoksiin suurella osalla Saimaata. Luonnonkinoksia on Auttilan mukaan vain pohjoisimmilla norppavesillä. Savonlinnan eteläpuolella Saimaan selkävesien jäälakeudet ovat niin vähälumisia, että apukinoksienkin kokoamisessa on ollut iso työ. Auttilan mukaan reilun parin sadan apukinoksen tavoite todennäköisesti kuitenkin saavutetaan. — Yksittäisiä paikkoja vielä tehdään. Apukinoksia on tehty Metsähallituksen päätöksellä vähälumiselle Saimaalle jo useana vuonna, ja Auttilan mukaan saimaannorpat ovat löytäneet ne varsin hyvin: 75 prosentissa kasatuista kinoksista on ollut pesä. Norppien pesintäavuksi testataan myös keinopesiä, joita tänä talvena on kahta mallia. Toinen on turvelevyistä koottu pesä, toinen on koottu järviruokolyhteistä. Saimaannorpan pesärauhan julistuksen järjestää ympäristöjärjestö WWF Suomi. Tilaisuus on Joensuussa torstaina 9. helmikuuta, ja pesärauhan julistaa elokuvaohjaaja Markku Pölönen hotelli Kimmelin luona Pielisjoen rannalla kello 12. WWF on julistanut saimaannorpalle pesärauhan vuodesta 1993, yleensä helmikuun alkupuolella, kun norpat etsivät sopivia pesäpaikkoja ja ovat hyvin herkkiä häiriöille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/06/Saimaan%20apukinosten%20teko%20loppusuoralla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89norpalle%20julistetaan%20pes%C3%A4rauha%20torstaina/2017121873890/4