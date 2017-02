Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahden vaaleissa jaetaan Tiilikaisen perintö — ministerin puolue aikoo pitää puolensa Kimmo Tiilikainen (kesk.) rohmusi viime kuntavaaleissa Ruokolahden kaikista äänistä melkein kymmenen prosenttia. Avoimille markkinoille ministerin helsinkiläiseksi lähtö tuo ison ääniperinnön. Miten muuttajan puolue aikoo pitää äänet kotona? — Monipuolisella ehdokasasettelulla, Ruokolahden keskustan vaalipäällikkö Topi Heinänen vastaa. Heinäsen mukaan paniikkia puolueella ei ole. Useat istuvat valtuutetut ovat vaalipomon mukaan ilmoittautuneet ehdolle. Moni kuitenkin pitäytyy vielä harkitsevalla kannalla. Heihin kuuluvat myös keskustan viime vaalien kakkonen ja kolmonen Taina Paananen ja Jouko Savolainen, Heinänen kertoo. Ruokolahden demarien ehdokaslistoilla on alun toistakymmentä nimeä. Istuvista valtuutetuista ehdokkuutensa ovat varmistaneet Esko Ijäs, Suna Kymäläinen ja Jenna Vertanen. Perussuomalaisilla ehdokasrekry on paikallispuheenjohtajan Harri Ahosen mukaan sujunut hyvin. Ehdokkaita on jo enemmän, kuin viime vaalien lopullisella listalla, Ahonen avaa. Nimilistan hän vielä sulkee. Kokoomuksella oli viime vaaleissa 13 ehdokasta. Samaan pyritään, Ruokolahden kokoomuksen puheenjohtaja Timo Kärki kertoo. Kristillisdemokraateilla on valtuutettu Jorma Hanhisalon mukaan koossa puolenkymmentä nimeä, yhtenä näistä Hanhisalo itse. Kimmo Tiilikainen tavoittelee kuntavaaleissa paikkaa Helsingin kaupunginvaltuustoon. Ruokolahden nykyiseen valtuustoon Tiilikaisen tilalle nousee varasijalta Anu Narinen. Lue koko uutinen:

