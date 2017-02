Uutinen

Etelä-Saimaa: Rantaravintola ja jalkapallohotelli myynnissä Joutsenon Rauhassa Matkailukiinteistöt ovat kaupan Joutsenon Rauhassa. Venäläis-italialais-ukrainalainen yritys joutui laittamaan myyntiin Rauhan Sport Village -hotellinsa. Salpasafarit myy ravintolakiinteistöään Rauhan rannassa. Ravintolan toimintaan mahdollinen kiinteistökauppa ei vaikuta, — Tarkoitus on löytää joku, joka sijoittaisi rakennukseen. En itse ole kiinteistösijoittaja, enkä tarvitse tukikohtaa Rauhassa, kertoo Petri Parkko Salpasafareista. Ravintolatilat ovat nyt vuokralla Teerenpeli-yhtiöillä, joka pyörittää sitä nyt talvivaihteella. — Ravintola on avoinna nyt vain torstaista lauantaihin. Toukokuussa siirrymme taas täyteen viikkoon, Antti Hyvärinen Teerenpelistä kertoo. Hyvärisen mukaan viime kesä oli hyvin kaksijakoinen. Toukokuun lämmin jakso oli Rauhanrannassa vilkas, mutta sateinen keskikesä karkotti terassiasiakkaat. Lomamessualueella Vipelenpellolla sijaitseva Sport Village on tarjonnut majoitusta erityisesti urheilujoukkueille. Kallis rakentaminen ja odotuksia pienempi asiakaskunta johtivat siihen, että rakennus on nyt myynnissä. —Hotellin rakentamisen aikana kaksi rakentajayhtiötä meni konkurssiin. Menetimme noin 800 000 euroa ja jouduimme ottamaan kallista yksityislainaa, hotellia pyörittävä Rauhan Sport -oyhtiön toimitusjohtaja Valery Rozenberg kertoo. Lainan 12 prosentin vuosikorko oli liikaa. Rauhan Sport on Imatralle rekisteröity osakeyhtiö, jonka kaikilla omistajilla on yhteyksiä jalkapalloon, muun muassa pietarilaiseen suurseuraan Zenitiin. — Tarkoitus oli järjestää nuorille urheiluleirejä ja kansainvälisiä turnauksia. Hotelli ja Imatra Base Campin liikuntapaikat tarjoavat niille hyvät puitteet, Rozenberg sanoo. Leirien välissä hotelli on majoittanut turisteja. Rozenberg etsii yhä uutta yhteistyökumppania, mutta pelkää ajan käyvän liian vähiin. Jos hotelli myydään, hän toivoo voivansa jatkaa silti leiritoimintaa. — Ehkä pääsemme uuden omistajan kanssa hyvään yhteisymmärrykseen ja voimme jatkaa tätä projektia uusissa väreissä. Meillä on Venäjällä hyvä asiakaspohja. Laajemmin Rauhanrannasta ja Sport Villagesta päivän painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

