PEPO kiinnitti myös Fugo Segawan

PEPO Lappeenranta löysi keskitalven testipelaajistaan vielä yhden vahvistuksen. Jalkapallon miesten Kakkosessa pelaava joukkue on tehnyt sopimuksen japanilaisen Fugo Segawan, 19, kanssa. Puolustaja on harjoitellut PEPOn kanssa jo jonkun aikaa. Viime kaudella hän pelasi Ruotsin 2. divisioonaa Ånge IF:ssä. Aiemmin PEPO on kiinnittänyt uusina ulkomaalaispelaajina yhdysvaltalaismaalivahdin Paul Blanchetten, englantilaisen keskikenttäpelaajan Richard Ainscoughin ja Venezuelan maajoukkueessakin pelanneen hyökkääjän Hermes Palominon. — Haimme pelaajia vahvistamaan sekä puolustustamme että hyökkäystä, jotka molemmat vaikuttavat nyt olevan hyvässä kunnossa. Fugon vasenjalkaisuus, nopeus ja pelitaito täydentävät mainiosti puolustustamme. Kaiken lisäksi olemme nyt saaneet joukkueeseen hyviä ammattilaisia ja persoonia, jotka tukevat koko joukkueemme kehittämistä. Nyt voi hyvin mielin keskittyä harjoitteluun ja pelin kehittämiseen, päävalmentaja Mika Heino toteaa PEPOn tiedotteessa.

