Uutinen

Etelä-Saimaa: Onko työpaikan radon-pitoisuus mitattu? — Riskialueilla tehdään tehovalvontaa keväällä Työsuojeluviranomaiset valvovat keväällä tehostetusti työpaikkojen radonmittauksia korkean radonpitoisuuden kunnissa. Etelä-Karjalassa niitä ovat Lappeenranta, Luumäki ja Taipalsaari. Valvontaoperaation toteuttaa huhtikuun lopulla Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue. Sieltä ylitarkastaja Tuula Uurala kertoo, että valvonta kohdistuu korkean radonriskin kuntien työpaikkoihin, joissa on toimintaa maan tasalla tai kellarikerroksessa. Uuralan mukaan valvontakohteiksi valitaan otanta tällaisista työpaikoista. Viranomaiset varmistavat, että niissä on tehty radonmittaukset ja mittaustulosten edellyttämät toimenpiteet. Työsuojeluviranomaiset eivät tule radonmittauksia tekemään, vaan ottavat yhteyttä työnantajaan. Työpaikalta pitää löytyä muun muassa radonmittausten tulokset ja työterveyshuoltosopimus. Tarkastuksista ei ilmoiteta etukäteen. — Radon on valvonnan kärki, mutta samalla selvitetään muitakin sisäilmaan liittyviä asioita ja työsuojelua. Keskeinen asia on varmistaa, että työpaikan vaarat on tiedostettu, Uurala kertoo. Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Säteilyturvakeskus (STUK) on määritellyt kunnat, joissa työpaikkojen radonpitoisuuden mittaaminen on pakollista. Perusteena ovat alueen pientaloista mitatut korkeat radonpitoisuudet. Etelä-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueen valvontaoperaation kohdekuntia ovat Askola, Hollola Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Lahti, Lappeenranta, Loppi, Luumäki, Myrskylä, Pukkila, Pyhtää ja Taipalsaari. Valvontaoperaation tiedotteessa muistutetaan, että jos työpaikan radonmittaus on tekemättä, sen ehtii vielä tehdä ennen kevään valvontaiskua. Ohjeita mittaukseen löytyy STUK:n verkkosivuilta otsikolla Radon tavanomaisilla työpaikoilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/06/Onko%20ty%C3%B6paikan%20radon-pitoisuus%20mitattu%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Riskialueilla%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20tehovalvontaa%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4/2017121873623/4