Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikä lakana roikkuu Osuuspankin ikkunassa Marian aukiolla? Viestintäpäällikkö vastaa kysymyksiin Lappeenrannan uuden Osuuspankin konttorin ikkunassa roikkuu kolmen kerroksen korkuinen mainoslakana. Lakana tuli ikkunaan, kun Osuuspankki avasi ovensa Marian aukiolla, mutta Etelä-Karjalan Osuuspankin viestintäpäällikön Anna-Leena Kaarnan mukaan se ei ole jäämässä ikkunaan pysyvästi. Mikä on Osuuspankin ikkunassa roikkuva mainoslakana? — Se liittyy meidän viime viikon avajaisiimme. Meillä on ollut sellainen teema kuin uusi vuosi, uusi kuosi. Se liittyy ihan suoraan siihen, että muutimme vanhasta talosta uuteen. Ilmoittelun yhteydessä vanhassa konttorissa oli samaa kuosia, ja kuosi näkyy nyt uudessakin konttorissa. Onko lakana jäämässä paikoilleen pidemmäksi aikaa? — Ei suinkaan. Se otetaan pois. Se on ollut siinä, että ihmiset huomaavat, että olemme muuttaneet. Koska lakana poistetaan? — Emme ole vielä sopineet päivää, mutta tuskin se kauhean pitkään kuitenkaan siinä on. Katsotaan sopiva hetki, että pystymme ottamaan sen pois. Siihen tarvitaan ammatti-ihminen tekemään se. Onko ikkuna pysyvä mainospaikka, tuleeko siihen uusia lakanoita? — Tämä oli vain tätä avajaiskampanjaa varten. Ei tule uusia lakanoita. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/06/Mik%C3%A4%20lakana%20roikkuu%20Osuuspankin%20ikkunassa%20Marian%20aukiolla%20Viestint%C3%A4p%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6%20vastaa%20kysymyksiin/2017121874827/4