Etelä-Saimaa: Katso miten kylmyys vyöryy idästä – Etelä-Karjalaan pakkasvaroitus tiistaille Ilmatieteen laitos varoittaa kireästä pakkasesta Etelä-Karjalassa. Maakuntaan on annettu pakkasvaroitus sekä tiistaille että keskiviikolle. Varoituksen taso on neliportaisen asteikon toiseksi alimmalla tasolla. Meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että pakkasvaroitus annetaan eteläisessä Suomessa, kun pakkanen putoaa alle 20 asteen. Keski-Suomessa varoitus annetaan -25 asteen kohdalla ja pohjoisessa -30 asteen kohdalla. Pakkanen alkaa Etelä-Karjalassa kiristyä maanantain aikana, ja illalla lämpötila putoaa jo alle -15 asteen. — Maanantain ja tiistaina välisen yön aikana lämpötila laskee mahdollisesti -20 asteen alapuolelle. Siksi nyt on annettu pakkasvaroitus. Siiskosen mukaan sää jatkuu Etelä-Karjalassa selkeänä ja kylmänä. Virtaukset ovat olleet idästä ja korkeapaineen alue on vahvistunut Etelä- ja Keski-Suomen ylle. — Korkeapaine näyttäsi pysyvän useamman päivän Suomen yllä. Kun yöt ovat selkeitä, maanpinta pääsee jäähtymään voimakkaasti. Kun ei ole pilviä hidastamassa, pääsee ilmakin jäähtymään. Tiistaina ja keskiviikkona pakkaslukemat ovat 15–20 asteen välillä ja vielä torstainakin lähellä 15 pakkasastetta. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen julkaisi Twitterissä havainnollistavan kuvan siitä, miten kylmä ilma vyöryy Suomen ylle idästä. Viikonvaihteessa virtaukset voivat kääntyä lännen tai lounaan puoleiseksi ja sää lauhtuu. Lue koko uutinen:

