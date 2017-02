Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran rekkasimulaattori jumittui yhdelle tieosuudelle — ohjelmiston päivitykseen ei ole ollut rahaa Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän rekkasimulaattorista on tullut väliinputoaja. Maakunnalla oli varaa hankkia EU:n ja kuljetusyritysten tuella Suomen ensimmäinen virtuaalinen raskaan liikenteen oppimisympäristö. Sen ohjelmistojen päivittämiseen ei ole pystytty osoittamaan rahaa ensimmäistäkään euroa. Simulaattoria käytetään tällä hetkellä kuljettajien ammattipätevyyden koulutusohjelmassa ennakoivan ajon seitsemän tunnin osiossa. Raskaan liikenteen ajokoulutettavat harjoittelevat edelleen yhdellä tieosuudella ja viime vuosikymmenen grafiikalla Luumäen Taavetista Haminaan. Koulutuskuntayhtymän rehtorin Antti Lehmusvaaran mukaan lähes 15 vuotta vanhaa simulaattoria voidaan vielä käyttää, mutta logistiikkaosaston toivomiin ohjelmistopäivityksiin kuntayhtymällä ei ole ollut osoittaa rahaa. Päivitettyjen ohjelmistojen hinta-arviot vaihtelevat 150 000 eurosta 300 000 euroon. Simulaattorin käyttöalaa laajentaviin päivityksiin tarkoitetusta rahoituksesta on keskusteltu myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa, mutta sopivaa rahoitusta ei ole toistaiseksi löytynyt. Lehmusvaaran mukaan simulaattorikoulutuksessa kuntayhtymällä on kaksi vaihtoehtoa. Jos jatkossa simulaattorikoulutusta aiotaan jatkaa raskaammalla versiolla, päädytään todennäköisesti yhteishankintaan muiden oppilaitosten kanssa. Yhteistyökumppanit löytyvät tässä tapauksessa Kymenlaaksosta. Raskas versio tarkoittaa sitä, että oppimisympäristö on rakennettu täysin aidon näköiseksi kuorma-auton kopiksi. Vaihtoehtoinen etenemismalli on hankkia simulaattorien kevytversioita, joita on jo nyt koulutuskäytössä Lappeenrannassa esimerkiksi kuormauskoulutuksessa. Kevyitä simulaattoreita käyttävät myös autokoulut, jotka voivat korvata jo nyt osan ajotunneistaan simulaattorikoulutuksella. Lehmusvaara sanoo kuljetuskoulutuksen järjestäjien odottavan Liikenneturvallisuusvirasto Trafin kantoja pelkistetympään simulaattorikoulutukseen. Kevyen simulaattorin hinta on Lehmusvaaran mukaan muutamia tuhansia euroja, kun ne asennetaan kuntayhtymän olemassa oleville laitteille. Lue koko uutinen:

