Etelä-Saimaa: Homoparille ei löydy vihkijää Lappeenrannan ja Imatran alueella — sateenkaaripappien lista on vielä lyhyt Maaliskuussa astuu voimaan uusi avioliittolaki, joka mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. Kirkossa sen sijaan virallinen linja on, että homo- ja lesboparit eivät saa kirkollista vihkimistä. Lappeenrannan ja Imatran rovastikunnissa papit pysyvät ruodussa. Yksikään kirkkoherroista ei aio vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja eikä ole kuullut alaistensakaan sellaista aikovan. Tosin yksi kirkkoherra, Lappeen seurakunnan Mika Lehtola, jäi tavoittamatta, kun Etelä-Saimaa kysyi asiaa kaikilta 12 kirkkoherralta. Perustelut ovat yhdenmukaisia: piispojen ohje asiasta on selvä ja siinä on parasta pitäytyä. — Ei tämä ole asia, mikä pitäisi ratkoa omassa päässä. En ymmärrä, mitä ajattelevat papit, jotka niin tekevät. Jos yksityisellä puolella toimisi vastoin työnantajan ohjeita, kenkää tulisi, huomauttaa Lauritsalan kirkkoherra Pentti Berg ja tiivistää monen kirkkoherran tunnot. Jos pappi toimii vastoin piispan ohjetta, piispan asia on puuttua siihen. Tuomiokapituli päättää seuraamuksista. Yksi seuraamus voisi olla määräaikainen viraltapano. Papit sen enempää kuin kirkkoherrat eivät halua tällaisia ikävyyksiä. Parikkalan kirkkoherra Marja-Liisa Malmi jakaa papit karkeasti kolmeen ryhmään: niihin, jotka uhmaavat avoimesti kirkon linjaa, niihin, jotka ilomielinkin voisivat vihkiä homopareja, mutta odottavat asiasta virallista päätöstä sekä niihin, joille ajatus olisi vieras, vaikka kirkon kanta muuttuisikin. Lisäksi on vielä joukko, joka ei ole päättänyt suhtautumistaan — sekä eläkeläispapit ja papit, jotka eivät ole seurakuntien palveluksessa ja siten ehkä löyhemmin sidoksissa kirkon linjaan. Piispojen lisäksi pappeja pitävät ruodussa myös seurakuntalaiset. — Jos alaiseni vihkisi homoparin, en ehtisi reagoida mitenkään, kun joku muu jo olisi tehnyt kantelun tuomiokapituliin, arvelee Lappeenrannan kirkkoherra Hannu Haikonen, Lappeenrannan kirkkoherra. Myös Luumäen kirkkoherra Heikki Svinhufvudille on vakuutettu, että sinä päivänä kun Luumäen kirkossa vihitään ensimmäinen homopari, kirkon ovet paukkuvat. — Niin tai näin. Aina pyllistää johonkin suuntaan. Kirkon on vain valittava linjansa, muuten se menettää viimeisenkin uskottavuuden. Ulospääsy avioliittolain kirkolle aiheuttamaan ongelmaan olisi vihkioikeudesta luopuminen. Kirkkohäät ovat muutenkin vähentyneet. Osa kirkkoherroista on sitä mieltä, että se olisi tyylikäs ja kaikille tasaveroinen ratkaisu. Osan mielestä se olisi pakoilua. Papit, jotka ovat valmiita vihkimään homo- ja lesbopareja, ovat perustaneet nettisivuston, Sateenkaaripapit. Listalla on tällä hetkellä toistakymmentä pappia. Paikkoja, joissa vihkimisiä voidaan hoitaa, on puolenkymmentä. Lappeenrannan ja Imatran seurakunnat ovat linjanneet, että seurakuntien tiloja voi käyttää vain kirkollisiin toimituksiin, joihin samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ei kuulu. Lue koko uutinen:

