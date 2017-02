Uutinen

Etelä-Saimaa: Eteläkarjalaisista 1,8 prosentilla on kaksoiskansalaisuus, yksi heistä on Rostislav Malevich — ”Jouduin käymään läpi ristiriitaisia tunteita” Lappeenrantalainen Rostislav Malevich, 29, muutti äitinsä kanssa Venäjältä Suomeen 16-vuotiaana. Kun asumisaika Suomessa täyttyi, oli Malevichille selvää, että hän hakee Suomen kansalaisuutta. Sen hän sai vuonna 2008. Malevich kertoo kaksoiskansalaisuudesta olleen hänelle pelkästään hyötyä, ainakin toistaiseksi. — Kun matkustan Venäjälle, en tarvitse viisumia. Suomen kansalaisena taas matkustaminen EU:n sisällä on helppoa. Malevich painottaa, että Suomen kansalaisena häntä koskevat kansalaisoikeuksien lisäksi velvollisuudet. Niihin kuuluu muun muassa asepalveluksen suorittaminen. — Olen antanut sotilasvalan Suomen puolustamisesta. Silloin jouduin tosin käymään läpi ristiriitaisia tunteita, sillä osa läheisistäni asuu Venäjällä. Mietin, että mitä jos jotain sattuisikin. Malevich ei ole suinkaan yksin. Etelä-Karjalassa on yhteensä 2 368 asukasta, joilla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen maan kansalaisuus. Koko maakunnan väestöstä se on noin 1,8 prosenttia. Eniten on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Heitä on Etelä-Karjalassa 1 646, mikä on liki 70 prosenttia koko määrästä. 2000-luvun aikana luku on kasvanut huimasti. Vielä vuonna 1999 maakunnassa oli vain 35 henkilöä, joilla oli Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus. Koko maassa on yli 95 600 kaksoiskansalaista, joista noin 25 600 on Suomen ja Venäjän kansalaisuus. Lue aiheesta lisää maanantain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

