Etelä-Saimaa: Attendo osti Imatran palvelukodin Imatran palvelukoti Oy:n osakekanta on myyty hoivapalveluketju Attendolle. Imatran palvelukoti tarjoaa asumispalvelua ja tukiasumista 28 asukaspaikassa, jotka siirtyvät Attendolle helmikuussa. Palvelukoti-yhtiö on toiminut Imatralla vuodesta 1993. Sen yrittäjä Heli Sarvi työntekijöineen jatkaa Attendon palveluksessa. — Sosiaaliala on voimakkaassa murroksessa ja alan toimijoilta vaaditaan jatkossa leveämpiä hartioita, Sarvi perustelee yhtiön myyntiä tiedotteessa. Tiedotteen mukaan yhtiön yksiköiden toiminnasta vastaa jatkossa Attendon aluejohtaja Satu Louhejoki, mutta yksiköiden arki jatkuu ennallaan. Attendo on pohjoismainen julkisten hoiva- ja terveyspalveluiden yksityinen tuottaja. Palveluasumista se tarjoaa Suomessa 150 yksikössä eri puolilla maata. Lue koko uutinen:

