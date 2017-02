Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuodeosastojen määrä vähenee Imatran seudulla Eksoten alustaviin suunnitelmiin kuuluu Ruokolahden hyvinvointiaseman vuodeosaston sulkeminen vuonna 2018. Aikataulun hienosäätö riippuu siitä, missä tahdissa tehostetun kotihoidon resursseja saadaan lisättyä, terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula Eksotesta kertoo. Ruokolahden kunnanjohtajan Antti Pätilän mukaan Eksoten aikomukset eivät yllätä. Vuodeosaston sulkeminen edellyttää Pätilän mukaan käytännössä sitä, että myös Ruokolahdelle on saatava tehostetun kotihoidon paikkoja Iltatähti- ja Ruokorinne-yksikköihin. Niihin tulee siirtymään vuodeosastolta asiakkaita, jotka tarvitsevat tehostettua hoivaa. Toistaiseksi Ruokolahdella ei ole Eksoten virallisissa kirjoissa tehostetun kotihoidon paikkoja lainkaan, Pätilä toteaa. Ruokolahden vuodeosastolla on 15 potilaspaikkaa. Eksoten hallitus käsittelee vuodeosastoasiaa kokouksessaan ensi viikolla. Listoille päivityksen nosti Rautjärven kunta. Rautjärven 15-paikkaisen vuodeosaston toiminta päättyy tänä vuonna. Kunta halusi Eksoten uutta palvelusopimusta hyväksyessään lisätietoa siitä, mitä muiden lähikuntien terveyspalveluille on suunniteltu tapahtuvaksi lähitulevaisuudessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/05/Vuodeosastojen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20v%C3%A4henee%20Imatran%20seudulla/2017521869662/4