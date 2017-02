Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomessa on kohta ensimmäinen virallinen elektronisen urheilun valmentaja, hän on viisi vuotta Starcraft 2:ta ammatikseen pelannut Samuli Sihvonen Samuli Sihvonen toimi hieman reilun viiden vuoden ajan peliammattilaisena. Sihvonen tienasi elantonsa pelaamalla Starcraft 2 -peliä kansainvälisissä turnauksissa. Ammattimaisen pelaamisen hän lopetti vuonna 2015. Seuraavan vuoden alussa Sihvonen hakeutui Vierumäen urheiluopistoon opiskelemaan valmentamista. Keväällä hänestä tulee Suomen ensimmäinen e-urheiluun erikoistunut valmentaja. — Epävirallisia valmentajia on joitain, mutta olen ensimmäinen, joka hakee oppeja normaalin urheiluvalmennuksen puolelta. Vierumäellä ei olekaan e-pelaamiseen räätälöityä oppikokonaisuutta. Kouvolasta lähtöisin olevan Sihvosen on täytynyt soveltaa normaalia valmennuskoulutusta e-urheiluun sopivaksi. — Koulutuksessa on samanaikaisesti esimerkiksi jääkiekkoon ja biljardiin keskittyviä valmentajia. Itse jouduin esimerkiksi tekemään omaan urheilulajiin liittyvät tehtävät eri tavalla, jotta e-urheilun sai sopimaan normaaliin koulutukseen. Parhaillaan Sihvonen valmentaa tammikuun alussa kasaamaansa Overwatch -peliin keskittyvää joukkuetta. Sihvonen toimii hieman kuin minkä tahansa joukkuepelin valmentaja. Vaikka joukkue sijaitsee fyysisesti eri puolilla Suomea, ovat treeniaikataulut vielä kovemmat kuin perinteisillä urheilijoilla. — Treenaamme viisi tuntia kuutena päivänä viikossa. Lisäksi joukkueen jäseniltä odotetaan myös itsenäistä treeniä. Annan vinkkejä joukkuetoimintaan, matsien jälkeen katselen otteluvideot ja katson, mitä joukkueen pitää parantaa. Jos ottelu meni heikosti, katsomme videoita parikin tuntia yhdessä ja analysoimme sitä, mikä meni huonosti ja mitä jätettiin tekemättä. Sihvosen mukaan tietokonepeleissä on aina vaarana se, että treenaaminen lipeää herkästi vain hauskanpidoksi. Valmentaja tuo pelaamiseen kuria. Perinteisesti joukkuepeleissä valmentaja voi antaa joukkueelle palautetta kasvotusten pukukopissa. Tietokonejoukkuetta valmentaessa oman tiimin pääsee näkemään kasvotusten vain harvoin. — Toistaiseksi kommunikointi kasvotusten on hankalaa. Pelaajiin pitää iskostaa joukkueen arvot, jolloin valmentaminen on sujuvaa tietokoneen välityksellä. Kaikki panostavat joukkueeseen tosissaan, vaikka jäsenet käyvätkin päivällä töissä tai koulussa. Sihvosen Overwatch-joukkueen tulikaste on tulevana viikonloppuna järjestettävillä Assembly-messuilla, joissa pelataan valtakunnallinen Overwatch-turnaus. Sihvosen joukkueen tähtäimet ovat kansainvälisellä tasolla. — Näkisin, että puolen vuoden työllä joukkue on kansainvälisesti varteenotettava tekijä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/05/Suomessa%20on%20kohta%20ensimm%C3%A4inen%20virallinen%20elektronisen%20urheilun%20valmentaja%2C%20h%C3%A4n%20on%20viisi%20vuotta%20Starcraft%202%3Ata%20ammatikseen%20pelannut%20Samuli%20Sihvonen/2017521871083/4