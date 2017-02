Uutinen

Etelä-Saimaa: Mikael Gabriel esiintyy uudella tasolla Lappeenrannassa perjantaina Mikael Gabrielin Himmee-kiertue pysähtyy Lappeenrannassa perjantaina 10. helmikuuta. Kiertue on Gabrielin ensimmäinen iso turnee. — Olen vannoutunut räppijätkä. Olen tottunut vetämään keikat deejiin ja tuplaajan kanssa. Kiertue vie touhun uudelle tasolle, Gabriel sanoo. Koko perheelle sopiva show esitetään Rauhassa Saimaa Areenalla. Kiertueellaan Gabriel esittää rapia sekä Vain elämää-tv-sarjasta tuttuja kappaleita. Rankan nuoruuden elänyt Gabriel on elämässään nyt pisteessä, johon hän haaveili pääsevänsä kirjoitettuaan ensimmäisen rapin nuorisokodissa reilut kymmenen vuotta sitten. Tuolloin Gabriel oli erittäin vihainen. — Ajatusmaailmani on kääntynyt täysin päälaelleen. Olen ehtinyt tehdä enemmän virheitä ja oppia niistä. Mitä enemmän ihminen tietää itsestään ja elämästä, sitä helpompi on olla oma itsensä, tänä vuonna 27 vuotta täyttävä mies sanoo. Mikael Gabriel Rauhan Saimaa Areenassa pe 10.2. Lue koko uutinen:

