Etelä-Saimaa: Jarkko Rantala valmentaa Sveitsissä joukkuettaan poikkeuksellisesti tulos edellä Zug United porskuttaa taipalsaarelaisen Jarkko Rantalan opeilla kohti tavoitettaan Sveitsissä. Joukkue on voittanut 20 runkosarjaottelustaan 19 ja on jo varmistanut salibandyn miesten NLB-liigan runkosarjan ykkössijan. Rantalan tehtävä on nostaa Zug takaisin A-liigaan. Hän lähti ensimmäisen kerran pitkällä valmennusurallaan tietoisesti projektiin, jossa vain tuloksella on merkitystä. — Toki en ole ihan pelkästään siihen suostunut, vaan menimme joulukuuhun asti yksilön kehittämisen ehdoilla, Rantala kertoo. Tammikuussa tähtäin siirtyi vain joukkueen menestyksen tavoitteluun. — Tällä hetkellä toimintamme ei palvele yksilöä, vaan tulosta. Tällä viikolla Rantala päätti, että aika Zugissa jää tällä erää yhteen kauteen. Edessä on paluu Suomeen. — Ratkaisun takana ovat yksiselitteisesti perhesyyt. Siksi sopimukseni toinen vuosi oli alun perinkin optiomallinen, Rantala kertoo.

