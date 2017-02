Uutinen

Etelä-Saimaa: Fitness-dieetti vie mehut kropasta ja mielestä, lääkäri ja entinen fitness-tähti jarruttelevat kiinnostuneita Fitness on maltillisena harrastuksena hyvä renki mutta kilpatasolla huono isäntä. Lajin huipulle pääsee vain kovalla rääkillä eli samanaikaisella kalorien vähentämisellä ja harjoittelun lisäämisellä. Tämä on riski niin mielelle kuin kehon toiminnoille. Urheilulääkäri Pippa Laukka ja takavuosien fitness-mestari Nora Yrjölä kehottavat naisia harkitsemaan tarkkaan ennen kuin aloittavat fitness-urheilun kilpatasolla. Pippa Laukka ei suosittele sitä kilpalajiksi kenellekään. Äärimmäinen dieetti altistaa syömishäiriöille. Syömishäiriöistä jo kärsivälle fitness tuo hyväksytymmän kanavan jatkaa epänormaalia syömistä. Hormonitoiminta voi mennä sekaisin pitkäksi aikaa. Yrjölän mukaan vain hyvin harvan naisen ruumiinrakenne ja mittasuhteet sopivat luonnostaan fitnesin ihanteisiin. Siksi vartalon muokkaus vaatii useimmilta äärimmäisen kovaa työtä. — Fitnesissä pärjää sitä paremmin, mitä kovempaa rääkkiä kestää. Yrjölä muistuttaa, että fitness on arvostelulaji ja arvostelun kohteena on ulkonäkö. Juniorisarjassa kilpailevat ovat 18-23-vuotiaita. — Fitness-kilpailija on altis aivan kaikenlaisille kommenteille. Kun kilpailijat trimmaavat itseään kisakuntoon seurauksena voi olla ylikunto ja alipalautuminen, ylivirittynyt tila sekä lyhyet yöunet. Keholle ei jää riittävästi palautumisaikaa, kun uusi treeni jo alkaa. Lisäksi esiintyy ahdistusta, masennusta, alakuloisuutta ja epäsosiaalisuutta. Laukka ja Yrjölä kertoivat fitness-urheilun varjopuolista Kaakkois-Suomen syömishäiriöperheiden yhdistyksen järjestämällä luennolla keskiviikkona Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/05/Fitness-dieetti%20vie%20mehut%20kropasta%20ja%20mielest%C3%A4%2C%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri%20ja%20entinen%20fitness-t%C3%A4hti%20jarruttelevat%20kiinnostuneita/2017121866965/4