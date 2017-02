Uutinen

Etelä-Saimaa: Eläköityvä kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi: kunnat ovat elinvoiman kehittäjiä Suomen kunnissa mietitään nyt, mitä niiden tehtäväksi jää, jos maakuntahallinto sote-palveluineen toteutuu. Etelä-Karjalassa puhuttiin asiasta jo vuonna 2010, kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) perustettiin. — Silloin pohdittiin, mikä on kunnan asema, kun 60 prosenttia rahoista meni sote-piirille, Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi toteaa. Jäljelle jäävällä 40 prosentilla hoidetaan vielä monia tehtäviä. Iso-Mustajärvi näkee jäljelle jäävistä tehtävistä tärkeimmäksi kehittämisen ja vahvuuksien vahvistamisen. — Kunnat ovat elinvoiman kehittäjiä. Savitaipaleen elinvoimatekijöistä hän nostaa esille kolme: valokuidun, yritystalon ja liikuntamatkailun. Niiden hän uskoo tuovan myös työssäkäyvää väestöä ja lapsiperheitä tasaamaan vanhusvoittoista väestöä. — Joululomalla minulle soitti Suomen Tietotoimiston toimittaja ja kysyi, miten me pystymme elämään täällä, kun vanhuksia on niin paljon. Vanhusväestön tarvitsemat palvelut on kunnassa jo rakennettu, pahin pullonkaula ohitettu. — Pienten eläkkeiden varassa eläneet ovat saaneet palvelunsa. Tulevilla eläkeläisillä on parempia työeläkkeitä, joista kertyy myös verotuloja. Huhtikuussa eläkkeelle jäävän Iso-Mustajärven mukaan kunta tarvitsee johtajan, joka näkee kehittämismahdollisuudet ja uskaltaa tuoda ideansa esiin. Johtajaa tarvitaan senkin takia, että ylintä päätösvaltaa käyttävät luottamusmiehet. — Yritysten hallituksilla on yhteisenä tavoitteena voiton hankinta, mutta valtuustot ovat ”jakomielisiä” kokoonpanoltaan. Vasemmistolla ja kokoomuksella on eri tavoitteet. Kunnanjohtaja joutuu laittamaan itsensä likoon ja vaatimaan päättäjiltä vaihtoehtoja, jos oma esitys ei saa vastakaikua. Kuntajohtajille on nyt runsaasti paikkoja avoinna kautta Suomen ja myös Etelä-Karjalassa. Savitaipaleen ohella johtajaa valitsee Imatra. Lappeenrannassa täytetään toimialajohtajien paikkoja. — Vielä 1990-luvulla kuntiin rekrytoitiin lähes yksinomaan Tampereella opiskelleita hallintotieteilijöitä, mutta nyt alalle tulee kauppa- ja valtiotieteilijöitä, insinöörejä, jopa sotatieteen maistereita, kunta- ja aluejohtamisen professori Arto Haveri Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta kertoo. Kuntajohtajan tie kulkee nyt kuten ennenkin: pienestä isompaan. — Vastavalmistuneen polku alkaa pienemmän kunnan hallintojohtajan pestistä tai projektitehtävistä ja jatkuu siitä pienehkön kunnan kuntajohtajaksi. Siitä sitten edetään suurempiin kuntiin ja vaativampiin tehtäviin. Koulun penkiltä ei päästä edes keskisuureen kuntaan johtajaksi, Haveri sanoo. Polkua tarvitaan harjoituksenkin takia. — Johtamista voidaan opiskella, mutta johtajaksi tullaan käytännön kautta. Yksi Iso-Mustajärveltä tyhjäksi jäävää paikkaa hakeneista on lemiläinen hydrauliikka-alan yrittäjä ja kauppatieteiden maisteri Mervi Rings. Tehtävän haasteet ovat sitä luokkaa, että helppoa pestiä hän ei kunnanjohtajaksi hakiessaan ole etsinyt. — Johtajalta vaaditaan enemmän kuin mitä hallintosäännössä sanotaan. Pärjätäkseen hänen pitää olla moniottelija ja moniosaaja, joka tekee yhteistyötä poliittisen johdon kanssa. Rings uskoo Savitaipaleen ja muidenkin pienten kuntien pärjäävän myös tulevaisuudessa, jos ne vain hoitavat taloutensa kunnolla. Kuntien tehtävistä, näkymistä ja kunnanjohtajista laajemmin sunnuntain painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/05/El%C3%A4k%C3%B6ityv%C3%A4%20kunnanjohtaja%20Tapio%20Iso-Mustaj%C3%A4rvi%3A%20kunnat%20ovat%20elinvoiman%20kehitt%C3%A4ji%C3%A4/2017121856197/4