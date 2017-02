Uutinen

Etelä-Saimaa: Anneli Pylkkönen kutsuu itseään varaosanaiseksi ja luovaksi kylähulluksi Nykyään lappeenrantalaisen Anneli Pylkkösen päivät kuluvat pääasiassa ilotellen. Se tarkoittaa elämästä nauttimista ja itselle tärkeiden asioiden tekemistä, kuten kirjoittamista. Kirjoituskipinä voi syttyä mistä vain. Vaikka torikahvilla istuessa, kun hän näkee nuorenparin syöttävän toisilleen mansikoita ja suutelevan. Tai omasta itsestä. Naisesta, joka on varaosista koottu, kuten hän sanoo. Viimeksi syntyi paperi täyteen aforismeja. — Annan tulla, mitä on tullakseen, Pylkkönen sanoo. Sama ajatus pätee kaikkeen. Kun ei kuitenkaan voi hallita sitä, mitä elämä heittää eteen, on parasta sopeutua. Anneli Pylkkönen oppi sen jouduttuaan lasketteluonnettomuuteen. Nikamat menivät pahasti paikoiltaan, ja hermo jäi puristuksiin. Jo aiemmin hän oli kaatunut ja saanut olkapäähänsä ankkureita. Nyt selkärangan tyvi vahvistettiin titaanilla. Kaatuminen Kolin rinteessä noin 15 vuotta sitten muutti koko loppuelämän. Makeistehtailla työuransa tehnyt kahden lapsen äiti ja aviovaimo oli tottunut tekemään paljon töitä ja huolehtimaan muista. Yhtäkkiä hän olikin itse täysin toisten autettava. Hän makasi tukiliivissä eikä saanut kääntää itseään millimetrin vertaa mihinkään suuntaan. — Lapset aina pieninä kehuivat kavereilleen, että meidän äiti osaa tehdä kukkalaatikotkin itse. Teini-ikäinen poikani ja parikymppinen tyttäreni auttoivat. Poika kyseli, minkä väristä lakkaa laitetaan varpaankynsiin, Pylkkönen muistelee. Sairasvuoteelta nousu oli hidasta. Käveleminen alkoi rollaattorin avulla. Kotiin pääsyn jälkeen reviiri laajeni hiljalleen. Henkilöautoa ei voinut käyttää, koska sinne ei taipunut istumaan. Bussinkuljettajat tottuivat ajamaan autonsa niin lähelle jalkakäytävän reunaa, että Pylkkönen pääsi mahdollisimman vaivattomasti ulos. Raskaat ovet olivat vaikeita avata. Sukanvetolaite ja pitkä kenkälusikka tulivat tutuiksi ja ovat käytössä edelleen. — Siinä joutui luonne koetukselle, Pylkkönen myöntää. Mutta kun kunto koheni, elämä aukesikin uudenlaisena. Yhtäkkiä hän huomasi avaavansa kotinsa ovea tuon tuostakin, milloin kellekin. Ilmaantui uusia harrastuksia. — Kun minulta kysyttiin, olenko koskaan esiintynyt, sanoin ensin, että en ole. Mutta kun rupesin miettimään, olinhan minä nuorempana, montakin kertaa. Kun jälleen eräs naisporukka istui Annelin keittiön pöydän ääressä, he keksivät perustaa trion Kolmen naisen kosketus. Sitten hänestä tuli harrastajanäyttelijä muun muassa Omenapuutarhan teatteriin ja draamakierroksille. Taas istuttiin keittiössä, nyt harjoittelemassa näytelmän kohtausta. Kirjoittaja hän oli ollut jo tyttönä, ja nyt alkoi syntyä runoja. — Selkävaivojen kanssa pärjää helpommin, kun tekee luovia asioita. Ja luovuuttahan on kaikilla — kuka leipoo, kuka ompelee, kuka mitäkin. Kotona Lappeenrannan keskustassa hänen laaja-alainen taiteellisuutensa pilkistää esiin kaikkialta. Hän on kirjailija Kaiho Niemisen avustuksella julkaissut kaksi runokirjaa, kirjoittajayhdistys Paltan karjala-aiheisessa antologiassa on hänen tekstinsä, draamakierroksella käytetty sairaanhoitajan puku roikkuu komerossa. Hyllyllä koreilee vanhojen hattujen kokoelma, matkalaukusta paljastuu mustavalkoisia valokuvia, olohuoneen somisteena ovat Chymoksen laatikko ja hotelli Patrian pissapotta. Esineet kertovat hänen ja hänen vanhempiensa historiasta. Äiti työskenteli hotelli Patrian huonepalvelussa ja isä Valtion rautateillä. Keittiön ikkunasta hän pystyy näkemään sen paikan, jossa on syntynyt. — Asuimme Rämön lihakaupan yläkerrassa. Synnyin niin vauhdilla, ettei äiti ehtinyt sairaalaan. Isä oli kätilönä. Hän sanoi aina, että minun käsiini tulit, Pylkkönen nauraa. Vilkas luonne lienee pelastanut monessa murheessa. Pylkkösen molemmat vanhemmatkin olivat eloisia. Isä oli yhteiskunnallisesti aktiivinen, äidin puolella on runsaasti taiteellisia sukulaisia. Tytär tuli molempiin. Lapsuus äidin työpaikan sokkeloissa ruokki mielikuvitusta. — Kun olin pieni, äiti valitti työnantajalleen, että tuo Anneli on kelvoton lapsi, kun ei viihdy tarhassa. Patrian johtaja Kalervo Pesu sanoi, että tuo se tyttö tänne meidän poikien kaveriksi. Vanha Patria kellareineen ja vintteineen oli mainio paikka leikkiä kuurupiiloa. Pieni Anneli pääsi näkemään myös tunnettuja esiintyjiä. — Tuohon aikaan työnantajat pitivät huolta työntekijöistään, ja työntekijätkin pitivät meitä lapsia silmällä, Pylkkönen muistaa. Kun kaupparatsut tulivat hotelliin, he viipyivät pari päivää ja esittelivät tuotteita. Anneli pääsi vaate- ja kenkämannekiiniksi. Isä oli Pylkköselle tärkeä ihminen. Alle kouluikäisenä ja koulun lomilla Annelilla oli ruoka valmiina, kun isä tuli ruokatunnille. Yhteisen aterian aikana radiosta soi Kevyesti keskellä päivää. Kun oli syöty, isä pokkasi Annelin tanssiin. — Hän opetti minut myös leipomaan ja ajamaan autoa. Suuria elämänkäänteitä ovat olleet paitsi lasten syntymät myös luopuminen vanhemmista. Vuonna 1990 Pylkkösen isä oli kuntoutuksessa Vuokatissa. Anneli oli lastensa kanssa korttelijuhlissa, kun hänelle kesken elokuvan tuli voimakas tarve lähteä kotiin. He lähtivät, ja aamulla poliisi soitti. Isä oli kuollut sydänkohtaukseen. Anneli oli äitinsä tukena ja turvana isän kuoltua. — Sellainen minä olen. Autan mielelläni, kun vain voin. Nyt äidistäkin on aika jättänyt. Pylkkönen esiintyy Linnoituksen sydäntalvi -tapahtumassa helmikuun alussa. Silloin tarvitaan taas sairaanhoitajan pukua. Onnettomuudesta muistuttavat ajoittaiset kivut ja alaselän arvet. Ja runo, jossa sanotaan: ”Minä olen nainen / vajavainen / kokonainen / ehjä nainen.” Lue koko uutinen:

