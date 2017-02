Uutinen

Etelä-Saimaa: Öljyntorjunta jatkuu Immalanjärvellä, puomit jäävät todennäköisesti koko talveksi Pelastuslaitos jatkaa öljyntorjuntaa Immalanjärvellä sunnuntaina. Vuoromestari Pekka Koho arvioi, että töitä riittää koko päiväksi. Palomiehet torjuivat lauantaista öljyvuotoa aamuyöhön asti. Vakinainen palokunta oli Huhtasenkylällä aamuyhteen asti ja VPK puomitti avantoa kello 4:ään asti sunnuntaiaamuna. Kohon mukaan on todennäköistä, että öljyntorjuntapuomit jäävät rantaan kevääseen asti. Tällä hetkellä on vaikea arvioida miten paljon öljyä avannossa edelleen on. — Öljyä on sitoutunut jonkin verran riitteeseen. Öljyä on pieni kalvo, mutta litrakin voi näyttää hurjalta. Lauantai-iltana avannosta imettiin puolitoista säiliöllistä öljyn tahrimaa vettä. Lisäksi avannosta poistettiin kaksi rekkalastillista öljyn likaamaa jäätä ja sohjoa. Sunnuntaina palokunta yrittää kaapia jäljelle jääneet öljyt pois avannosta. Lisäksi puomien kiinnitystä parannetaan. Kohon mukaan sääolosuhteet näyttävä huonoilta, sillä ylihuomiselle on luvassa kovia pakkasia. Avannon odotetaan jäätyvän lähipäivinä umpeen. Ahtojäitä torjumassa ollut kaivinkone rikkoontui avantoon Ruokolahden Huhtasenkylällä lauantaina iltapäivällä. Kaivinkoneesta vuosi Immalanjärveen noin 80 litraa hydrauliöljyä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/05/%C3%96ljyntorjunta%20jatkuu%20Immalanj%C3%A4rvell%C3%A4%2C%20puomit%20j%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20koko%20talveksi/2017121870934/4