Etelä-Saimaa: Tilintarkastajat—tilinpäätösten hiljaiset takapirut Imatralaisen Beranger Oy:n toimitusjohtaja Asko Tuomainen aloitti tilintarkastukset yli 30 vuotta sitten pankinjohtajan sivutöinä. Tällä hetkellä hän luokittelee itsensä enempi päätoimiseksi tilintarkastajaksi kuin perheyhtiön toimitusjohtajaksi. Auktorisoitujen päätoimisten tilintarkastajien ammattikunta on pieni. Koko maassa hyväksyttyjä tilintarkastajia on 1 500. Etelä-Karjalassa töitä on noin 15 ammattilaiselle. On alkamassa se aika vuodesta, jolloin töitä riittää. — Lähes kaikkien pienempien yritysten ja taloyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastuksen kiireisin aika on helmikuusta heinäkuulle, Asko Tuomainen kuvaa vuosikelloa. Suurelle yleisölle tilintarkastaja on lausunnon allekirjoitus taloyhtiön papereissa: tarpeellinen hiljainen takapiru, että mennyt vuosi saadaan kunnialla niputettua arkistoon. Etäinen auktoriteetti voi tuntua pelottavaltakin, mutta siihen ei Tuomaisen mukaan ole aihetta. — Tilintarkastaja on osakkaan, taloyhtiössä tavallisen asukkaan edunvalvoja. Tilintarkastaja valvoo, että asiat on hoidettu lainmukaisesti. Rooliin kuuluu epäillä, tarkastaa ja varmistua. Tilintarkastajat ovat itsekin valvonnan kohteina. — Patentti- ja rekisterihallituksen edustaja tekee tarkastuksen kuuden vuoden välein. Siinä todetaan,että tilintarkastukset on tehty lain vaatimalla tavalla. Työmäärää ja kouluttautumista seurataan vuosittain. Koulutusvelvoite on 120 tuntia kolmen vuoden jaksossa. Tilintarkastuksen historia on korkeintaan vuotta nuorempi kuin kirjanpidon historia. Suomessa hyvän kirjanpitotavan valvonta kuuluu nykyään valtion viranomaisena toimivalla Patentti- ja rekisterihallituksella. Kirjapidon taso tilitoimistoissa on Asko Tuomaisen kokemusten perusteella yleisesti ottaen hyvä, ja sitä kehitetään koko yhteistyöllä. Tilintarkastajien yleinen huoli on kirjava taso taloyhtiöiden isännöinnissä, joka ei vaadi auktorisontia. — Isännöitsijäksi voi ryhtyä kuka tahansa, Asko Tuomainen muistuttaa. Osaamisen taso näkyy tilintarkastajien pöydille tulevista papereista. — Kun asiat on tehty oikein, taloyhtiön tilien tarkastaminen on puolen päivän työ. On sitten niitäkin isännöitsijöitä, joiden tekemiä tilejä kukaan ei edes ota tarkastettavakseen. Tällaisista tilipäätöksistä ei pysty edes ammattilainen selvittämään kuin korkeintaan suurella vaivalla yhtiön todellisen tilanteen. — Hyvästä isännöinnistä kannattaa maksaa, on Asko Tuomaisen suositus. Tuomainen sanoo tekevänsä mieluiten kaupallisten yritysten tilintarkastuksia. Niissä omistajakunta on pieni ja näkemykset yhdenmukaisia. On taloyhtiöitä, joissa tilanne on päinvastainen. Asukkailla on keskinäisiä ristiriitoja, ja tilintarkastajaa yritetään käyttää omien näkemysten ajamiseen. — Ei tilintarkastaja voi lähteä vastaamaan tiedusteluihin kesken tilikauden yksittäiselle osakkeenomistajalle. Tilintarkastaja antaa julkisen lausuntonsa kirjallisena yhtiökokoukselle. Lakimuutoksen jälkeen sen mitta on tänä vuonna kolme sivua. Lue koko uutinen:

