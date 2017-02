Uutinen

Etelä-Saimaa: Syyriasta paenneet Fatima, 9, ja Hassan Alkhateeb, 50, käsittelevät ahdistustaan taiteen avulla Yhdeksänvuotias syyrialaistyttö Fatima Alkhateeb kertoo piirrustuksiensa kautta millaista on jättää oma koti ja iloinen elämä sodan takia. Hän on koonnut kuvataiteilijaisänsä Hassan Alkhateebin, 50, kanssa yhteisnäyttelyn Lappeenrannan maakuntakirjastoon. Fatima Alkhateebin ensimmäinen kuva on riemua täynnä. Kaksi pikkutyttöä keinuu siinä jäätelöt ja ilmapallot käsissään. Aurinko hymyilee ja linnut laulavat. — Ihan tavallinen päivä kotona Palmyrassa. Olen kuvassa ystäväni kanssa, kertoo Fatima Alkhateeb. Seuraavat tytön työt ovat synkkiä. Niissä on tykkejä, pommeja, lentokoneita, savuavia taloja ja pakoon juoksevia ihmisiä. Tyttö on piirtänyt pieniä kumiveneitä täynnä ihmisiä sekä veden alle vajonneita. Viimeisessä piirroksessa neljä lasta hymyilee siniristilippuja heiluttaen. Fatima Alkhateeb pakeni isänsä, äitinsä ja kolmen sisaruksensa kanssa Syyrian Palmyrasta vuosi sitten. Turkin, Idomenin pakolaisleirin ja Kreikan kautta kulkenut pakomatka päätyi Suomeen ja Konnunsuon vastaanottokeskukseen. Kun perhe lähti pakomatkalle, heillä oli mukana vain yksi kassi kuuden ihmisen tavaroille. Yliopiston taiteiden opettajana toiminut Hassan Alkhateeb sai otettua mukaan vain joitakin pienikokoisia töitään. Kirjastossa on esillä Alkhateebin piirroksia, painokuvia ja muutama etsaus vuosilta 1986—2016. Suurimman osan teoksista hän on tehnyt rauhan aikana Syyriassa. Jotkut työt hän on piirtänyt ja maalannut pakomatkan aikana. Tuoreimmat työt Hassan Alkhateeb on tehnyt Konnunsuolla. Hän sanoo, että taiteen tekeminen helpottaa ahdistuksen keskellä. Syyrialaisen taiteilijan Hassan Alkhateebin, 50, ja hänen tyttärensä Fatiman, 9, töitä on esillä Lappeenrannan kaupunginkirjastossa helmikuun ajan. Lue koko uutinen:

