Etelä-Saimaa: Suomen MM-joukkue julki, Lari Lehtonen mukana kisamiehistössä Lahden MM-hiihtoihin osallistuva Suomen maastohiihtojoukkue on valittu. Ainut eteläkarjalaisseurojen edustaja joukkueessa on Imatran Urheilijoiden Lari Lehtonen. Lehtonen valittiin odotetusti joukkueeseen alkukauden kansainvälisten näyttöjensä perusteella, vaikka hän joutuikin jättämään väliin tämän viikonlopun Keuruun SM-hiihdot flunssan takia. Suomen joukkueessa on 20 kilpailupaikalla asuvaa urheilijaa sekä kolme kotiinjäävää varaurheilijaa. Joukkueeseen valittiin myös ampumahiihtäjät Kaisa Mäkäräinen ja Mari Laukkanen. Lahden MM-hiihdot käydään 22. helmikuuta - 5. maaliskuuta. Lue koko uutinen:

