Uutinen

Etelä-Saimaa: Stam1nan Elokuutio palkittiin vuoden metallialbumina — lemiläisille ei muita palkintoja Lemiläisyhtye Stam1na palkittiin vuoden metallialbumista Emma-gaalassa. Palkinnon otti vastaan Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor yhtyeen keikkaillessa Karibialla. Yhtye lähetti pikaiset videoterveiset gaalalähetyksen katsojille porealtaasta The Independence of the Seas -aluksen kannelta. Yhtye esiintyy 70 000 Tons of Metal -risteilyllä. Stam1na oli ehdolla yhteensä viidessä eri kategoriassa tämän vuoden Emma-gaalassa. Muut ehdokkuudet olivat vuoden albumin ja vuoden yhtyeen kategorioissa. Lisäksi yhtye oli mukana vuoden artistin/yhtyeen ja vuoden musiikkivideon yleisöäänestyksissä. Vuoden yhtyeen palkinto meni JVG:lle. Vuoden musiikkivideon yleisöäänestyksen voitti Ville Valon Oot mun kaikuluotain. Vuoden albumin palkinnon voitti Vesala. Vuoden artistiksi yleisö äänesti Arttu Lindemanin. Lappeenrantalainen Kotiteollisuus oli ehdolla vuoden rock-albumista ja Stam1nan tavoin mukana vuoden artistin/yhtyeen yleisöäänestyksessä. Vuoden rock-albumin palkinto meni Olavi Uusivirralle. Vuosittain järjestettävä Emma-gaala on musiikkialan palkintojuhla. Emma-ehdokkuuksista päättävät levy-yhtiöt. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/04/Stam1nan%20Elokuutio%20palkittiin%20vuoden%20metallialbumina%20%E2%80%94%20lemil%C3%A4isille%20ei%20muita%20palkintoja/2017121869484/4