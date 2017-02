Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan ketjuihin ei muutoksia, Tuohimaa aloittaa maalissa Pelicansia vastaan Pelicans ja SaiPa kohtaavat toistaamiseen tällä viikolla. Ottelu alkaa Lahdessa kello 17. SaiPan päävalmentaja Ari Santanen ei ole muokannut ketjukoostumuksia torstain kotitappion jälkeen. Ainoa muutos SaiPan kokoonpanossa tapahtuu maalivahtiosastolla, jossa Frans Tuohimaa kantaa tällä kertaa torjuntavastuun. Jussi Markkanen pelasi torstaina Lappeenrannassa, mutta päästi ottelussa taakseen viisi maalia. Viimeisen maalinsa 4—6-lukemiin päättyneessä illassa Pelicans iski tyhjiin. Ennen torstaita SaiPa oli tehnyt neljä maalia viimeksi 25. marraskuuta. Tulevia otteluita ajatellen SaiPa kaipaa tehoja etenkin Matti Järvisen johtamalta ykköskentälliseltä, joka on hyvän syyskauden jälkeen vajonnut kauas parhaasta tasostaan. Pitkään pistepörssin kärkisijoillakin viihtynyt Järvinen on tehnyt alkuvuoden 11 ottelussaan ainoastaan kaksi tehopistettä (1+1). SaiPa on joutunut pelaamaan viime aikoina todella raihnaisella pakistolla. Pelicansia vastaan torstaina pakistosta puuttui loukkaantuneiden Brett Carsonin, Kalle Maalahden ja Lauri Taipaluksen lisäksi Per Savilahti Nagander, joka on sivussa myös tänään. Tuuraajaksi viiden ottelun lainapestillä TPS:stä hankittu Markos Kojo jatkaa ykköspakkiparissa Santeri Koposen kanssa. SaiPa ei ole nimennyt otteluun seitsemättä puolustajaa tai 13. hyökkääjää. Pelicans majailee Liigan sarjataulukossa kuudentena, ja sillä on viiden pisteen etumatka suoraa pudotuspelipaikkaa viivan alla kärkkyvään Ässiin. SaiPan nouseminen pois jumbopaikalta edellyttää lauantaina voiton lisäksi sitä, että pykälää ylempänä oleva Lukko ei niistä vierasvoittoa HIFK:sta. Joukkueiden välillä on eroa yksi piste. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/04/SaiPan%20ketjuihin%20ei%20muutoksia%2C%20Tuohimaa%20aloittaa%20maalissa%20Pelicansia%20vastaan/2017121868740/4