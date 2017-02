Uutinen

Etelä-Saimaa: Linnoituksen jäälinnaa varten tehtiin kuutisensataa jääharkkoa — lisäksi veistettiin kymmenen jääpatsasta Lappeenrannan Linnoituksen Katariinantorille nousi lauantaina sadoista jäätiilistä rakennettu linna. Puoliltapäivin linnan muurit kohosivat jo yli metrin korkuisina. Sydäntalvi-tapahtumaan isänsä kanssa osallistunut Siiri Loisa auttoi rakentamisessa kantamalla muurin päälle useita harkkoja, jotka oli tehty jäädyttämällä vedellä täytettyjä maitopurkkeja. Laastina tiilien välissä toimi vedestä ja lumesta sekoitettu loska. — En ole ennen pääsyt tekemään jäälinnaa. Kivaa on, eikä sormetkaan palele. Tapahtuman järjestäneen Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat olivat jäädyttäneet linnan rakentamista varten yhteensä 600 jäätiiltä. — Ensimmäiset tiilet pakastettiin jo kaksi viikkoa sitten. Ihan kaikki harkot eivät ehtineet jäätyä kunnolla, kertoo kuvataideopettaja Hannu Nokelainen. Lappeenrannan kuvataidekoulun oppilaat tekivät tapahtuman aikana kymmenen jääveistosta Linnoituksen alueelle. Monien veistosten aiheet löytyivät luonnosta. Katariinantorilla jäästä veistettiin esiin muun muassa ilves, pöllö ja norppa. Jänisveistosta tehnyt Vellamo Virtanen kertoi, että teoksen suunnittelu alkoi piirroksen ja savesta muotoillun pienoismallin tekemisellä. — Taltalla jään veistäminen on aika helppoa. Tarkka pitää olla, koska jos veistää liian ison palan, niin sitä ei saa enää takaisin. Kuvataideopettaja Tiinalotta Särmölän mukaan nollakeli on veistosten teolle ihanteellinen, koska jää ei ole liian kovaa. — Ensi viikoksi on luvattu pakkasta, joten toivottavasti veistokset säilyvät pitkään. Illan hämärtyessä jäälinna ja alueelle nousseet jääveistokset valaistaan. Lue koko uutinen:

