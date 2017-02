Uutinen

Etelä-Saimaa: Kunnanjohtaja edustaa Karibialla keikkailevaa lemiläisbändiä, Emma-gaala tänään kello 20 Lemiläisyhtye Stam1na tavoittelee viittä palkintoa lauantai-illan Emma-gaalassa. Stam1na esiintyy tänä viikonloppuna 70 000 Tons of Metal -risteilyllä Karibialla, eikä pääse paikan päälle. Sijaisekseen Emma-gaalaan yhtye lähetti Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoorin. Stoor vastaanottaa yhtyeen mahdollisesti voittamat palkinnot. Stam1na on ehdolla Emma-gaalassa vuoden albumin, metallialbumin ja yhtyeen kategorioissa. Lisäksi yhtye on mukana vuoden artistin/yhtyeen ja musiikkivideon yleisöäänestyksissä. Myös lappeenrantalainen Kotiteollisuus on ehdolla kahdessa kategoriassa. Yhtye on ehdolla vuoden rock-albumista sekä mukana vuoden artistin/yhtyeen yleisöäänestyksessä. Emma-gaala esitetään lauantai-iltana Nelosella kello 20. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/04/Kunnanjohtaja%20edustaa%20Karibialla%20keikkailevaa%20lemil%C3%A4isb%C3%A4ndi%C3%A4%2C%20Emma-gaala%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20kello%2020/2017121869331/4