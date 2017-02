Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakkois-Suomen Teemu Hirvonen jäi neljänneksi SDP:n varapuheenjohtajaäänestyksessä, Sirpa Paatero puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Savonlinnalainen Teemu Hirvonen hävisi kisan SDP:n varapuheenjohtajuudesta Lahden puoluekokouksessa lauantaina. Hirvonen sai vaalissa 519 ääntä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Sanna Marin sai 917 ääntä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Maarit Feldt-Ranta sai 607 ääntä ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu Ville Skinnari sai 563 ääntä. Kaakkois-Suomen piiri, jonka puheenjohtajana Hirvonen toimii, esitti häntä varapuheenjohtajaksi Puoluekokous valitsi kolme varapuheenjohtajaa viidestä ehdokkaasta. Viimeiseksi äänestyksessä jäi Ari Marjeta, joka sai 368 ääntä. Hirvonen on 32-vuotias Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien puheenjohtaja. Hän työskentelee kiinteistöalan yrityksessä toimitusjohtajana. Savonlinnan kaupunginvaltuutettuna Hirvonen toimii toista kautta ja on kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut SDP:n puoluehallituksen jäsenenä ja puoluevaltuuston varapuheenjohtajana. SDP:n puoluesihteerin valinta meni toiselle kierrokselle, jonka jälkeen puoluesihteeriksi valittiin Antton Rönnholm. Kotkalainen kansanedustaja Sirpa Paatero valittiin SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Paatero valittiin ilman äänestystä, kun toinen ehdokas Tarja Filatov vetäytyi kisasta. Lue koko uutinen:

