Uutinen

Etelä-Saimaa: Ahtojäitä Immalanjärvestä poistanut kaivinkone hajosi avantoon — järveen valui noin 50 litraa hydrauliöljyä Kaivinkone rikkoutui Immalajärven rantaan lauantaina iltapäivällä. Työkoneesta valui järveen noin 50 litraa hydrauliöljyä Ruokolahden Huhtasenkylällä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hätäkeskukselta öljyntorjuntatehtävän kello 15.20. Vuoromestari Toni Länsivuori kertoo, että kaivinkone oli poistamassa ahtojäitä mökkirannasta, kun se yllättäen hyytyi. — Kone halvaantui, kun työt olivat käynnissä. Jostain pohjasta on hajonnut hydrauliletku. Länsivuoren mukaan hajonnut osa oli veden alla. Se on voinut vaurioitua osumasta kiveen tai jäähän. Jään paksuus paikalla on arviolta 40 senttiä. Rikkoutunut kaivinkone on tarkoitus hinata pois avannosta. Sen jälkeen pelastuslaitos ryhtyy imemään hydrauliöljyä järvestä. Länsivuoren mukaan avannon reunat rajoittavat öljyvahingon leviämistä. Hän uskoo, että öljy saadaan hyvin imettyä järvestä. Pelastuslaitos hälytettiin Immalanjärvelle tammikuun loppupuolella torjumaan ahtojäitä, jotka uhkasivat vyöryä rantamökkiin. Nyt rantaan rikkoutunut kaivinkone oli torjumassa samoja jäitä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/04/Ahtoj%C3%A4it%C3%A4%20Immalanj%C3%A4rvest%C3%A4%20poistanut%20kaivinkone%20hajosi%20avantoon%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89j%C3%A4rveen%20valui%20noin%2050%20litraa%20hydrauli%C3%B6ljy%C3%A4/2017121869136/4