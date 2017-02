Uutinen

Etelä-Saimaa: Öljyntorjunta jatkuu Immalanjärvellä aamuyöhön, hydrauliöljyä imetty ja kauhottu pois järvestä Palomiehet jatkavat öljyntorjuntaa Immalanjärvellä. Vuoromestari Toni Länsivuori Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta arvioi, että öljyä imetään vesistöstä aamuyöhön asti. Hydrauliöljyä on imetty imuautolla koko ilta. Lisäksi öljyn tahrimaa sohjoa ja jäätä on nostettu avannosta kuorma-auton lavalle. Avanto on lisäksi puomitettu, ettei öljy pääse leviämään. Länsivuoren mukaan öljyä pääsi Immalanjärveen noin 80 litraa. Neste vuosi kaivinkoneen rikkoutuneesta hydraulinipasta Ruokolahden Huhtasenkylällä. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle noin kello 15.20 lauantaina. Rikkoutunut kaivinkone oli torjumassa ahjojäitä, jotka uhkasivat rannassa olevaa kesämökkiä. Lue koko uutinen:

