Etelä-Saimaa: Yle: Imatran edustus jäi pois lentokenttäsäätiöstä — Wilén-Jäppisen tilalle nimettiin maakuntajohtaja Maakuntajohtaja Matti Viialainen (sd.) tulee Saimaan lentoasema -säätiön hallitukseen. Imatralla paikkaa on pidetty Imatran demareiden mandaattiin kuuluvana. Etelä-Karjalan maakuntahallitus nimesi uusia edustajia luottamustehtäviin tämän viikon alussa. Lentokenttäsäätiön hallitukseen valittiin edesmenneen imatralaisen Tiina Wilén-Jäppisen tilalle Viialainen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) kertoo yllättyneensä valinnasta. Aiemmissa keskusteluissa on pidetty itsestään selvänä, että yksi hallituspaikoista kuuluu Imatralle. Lentokenttäsäätiön säädekirjan asettajina olivat Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan kaupunki, joilla on oikeus tehdä esityksiä edustajistaan säätiön hallintoon. Lappeenrannan kaupunki tekee esityksessä omalla mandaatillaan ja Etelä-Karjalan muut kunnat maakuntaliiton kautta.

