Etelä-Saimaa: Venäjältä Suomeen soittaminen voi maksaa jopa yli neljä euroa minuutilta Euroopan unionissa sovittiin keskiviikkona, että kuluttajilta ulkomaanmatkoilla perityt verkkovierailumaksut eli roaming-maksut poistuvat kesäkuun puolivälissä. Periaatteessa EU-maissa, Islannissa, Norjassa tai Liechtensteinissa matkaileva suomalainen voi käyttää suomalaista liittymäänsä peruskuukausimaksulla. Monet eteläkarjalaiset matkustavat useammin Venäjälle kuin toisiin EU-maihin. Venäjällä matkailevalta peritään jatkossakin verkkovierailumaksuja. Venäjältä Suomeen soittaminen maksaa kalleimmillaan yli neljä euroa minuutilta Dna:n prepaid-liittymällä. Liittymissä on eroja, ja esimerkiksi Elisa Saunalahden liittymällä noin puolentoista minuutin puhelu Venäjältä Suomeen maksaa 0,32 euroa ja tekstiviestin lähettäminen 0,074 euroa viestiltä. Nuijamaalla asuva Reijo Pohjolainen käy Venäjällä viikon parin välein tankkaamassa autojaan.Matkapuhelimestaan Pohjolainen laittaa yleensä virran pois, jos muistaa. — Kerran sain 60 euron ylimääräisen laskun, kun olin muka soittanut Venäjälle. Tapauksen jälkeen Pohjolainen vaihtoi matkapuhelinoperaattoria ja välttää matkapuhelimen käyttämistä Venäjällä ollessaan. Pohjolaisesta matkapuhelimen käytön hintaerot eri operaattorien välillä ovat Venäjällä suuria. Niin ikään nuijamaalainen Ilkka Ahola on anonut viisumia Venäjälle. Virossa matkailleessaan Ahola on käyttänyt kännykkäänsä samalla tavalla kuin Suomessa: hän on myös surffannut netissä. Lue koko uutinen:

