Etelä-Saimaa: Teemu Hirvonen tavoittelee SDP:n varapuheenjohtajan paikkaa — yleensä puheenjohtajistoon on valittu joku eduskunnan ulkopuolelta SDP:n Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Teemu Hirvonen, 32, Savonlinnasta tavoittelee puolueensa varapuheenjohtajuutta tänään perjantaina alkavassa puoluekokouksessa Lahdessa. Varapuheenjohtajavaali käydään lauantaina. Hirvosta on varapuheenjohtajaksi esittänyt hänen oma piirijärjestönsä, mutta hän kertoo kyselyitä tulleen myös muualtakin. Puoluekokous valitsee kolme varapuheenjohtajaa. Ehdokkaita on viisi. Nykyisistä varapuheenjohtajista jatkokautta tavoittelee vain kansanedustaja Sanna Marin Pirkanmaalta. Hirvosen ja Marinin lisäksi ehdolla ovat Maarit Feldt-Ranta Uudeltamaalta, Ville Skinnari Lahdesta sekä perhekotiyrittäjä, pastori Ari Marjeta Lieksasta. Feldt-Ranta ja Skinnari ovat puoluehallituksen jäseniä ja kansanedustajia. Hirvonen ei ota kantaa omiin mahdollisuuksiinsa varapuheenjohtajan vaalissa. — Se on 500 puoluekokousedustajan käsissä. Hän kuitenkin toteaa olevansa valmistautunut vastuuseen, jonka varapuheenjohtajuus toisi. — Vaikka en ole kansanedustaja, minulla on laaja kokemus politiikasta ja myös puolueen johtotehtävistä, Hirvonen sanoo. Hän on ollut puoluehallituspöydässä viisi vuotta, ensin puoluehallituksen jäsenenä ja nyt puoluevaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hirvosen mielestä puheenjohtajistoon tarvitaan yksi eduskuntaryhmän ulkopuolinen edustaja. Itse asiassa SDP:llä on ollut tapanakin valita puheenjohtajistoon yksi ei-parlamentaarikko. — Eihän eduskunta umpio ole, mutta yleensä kentän ääntä halutaan puheenjohtajistoon. Lue koko uutinen:

