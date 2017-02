Uutinen

Etelä-Saimaa: Tapani Siirtola loi Allanille musiikillisen ilmeen Poikamaisen kujeellinen, elämän koulima ja tunteikas. Sellaiseksi Tapani Siirtola sävelsi päähenkilö Allanin näytelmässä Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi. Se on Imatran uuden teatteritalon avajaisnäytelmä. Tekstin oli aiemmin jo dramatisoinut eräs harrastajateatteri, mutta Teatteri Imatran johtaja Timo Rissanen hankki oikeudet tehdä se uudestaan. Samalla tilattiin musiikki tamperelaiselta säveltäjältä. Sävellystyö alkoi siitä, että Siirtola luki käsikirjoituksen ja keskusteli Rissasen kanssa kuullakseen tämän toiveet. Sitten oli aika siirtyä pianon ääreen. — Oikeiden sointujen ja sävelien hakeminen on aina työläin vaihe, Siirtola kertoo. Timo Rissanen kuuli Siirtolan musiikkia ensi kertaa Tampereen komediateatterin Kultalampi-esityksessä ja pani nimen muistiin. Näin äänisuunnittelijat ylipäätäänkin saavat työtehtävänsä: työ markkinoi tekijäänsä. — Palkka tulee monista eri työtehtävistä. Pidän siitä, että työ on monipuolista ja tunnelmat vaihtelevat. Siirtola on käynyt näytelmän harjoituksissa Imatralla muutamaan otteeseen, mutta enimmäkseen työ on edennyt oman mielikuvituksen varassa käsikirjoituksen pohjalta. Satavuotiaan soundista tuli orkesteripainotteista ja elokuvallista. Näytelmän läpäisee teema, josta on kehitelty useita variaatioita eri henkilöhahmojen ja eri maiden mukaan, sillä Allan matkustelee ympäri maailmaa. On amerikkalaistyylistä militanttimusiikkia, kiinalaista, ranskalaista ja meksikolaista sävelmää, flamencoa ja ripaskaa. — On ollut haastavaa mutta kivaa. Sain käyttää kaikki kykyni. Kyvyt on havaittu jo vuosia sitten Amerikkaa myöten. Seitsemisen vuotta sitten Tampereella pidetyillä alan messuilla losangelesilainen elokuva-alan edustaja kuuli Siirtolan musiikkia ja piti kuulemastaan. Sen seurauksena hän on jo vuosia säveltänyt trailereita Hollywoodiin. Tässä työssä rajat ja etäisyydet eivät merkitse mitään. Tilauksia tulee Amerikasta pari kertaa kuukaudessa. Työn pohjaksi saattaa tilaajalta tulla vain parin minuutin ääniraita tai tunnelmakuvaus, ja säveltäjän on tehtävä biisi sokkona. — Tykkään tehdä eeppistä musaa, mutta silti he saattavat toivoa jotakin vielä suureellisempaa. Viimeksi tamperelaisessa studiossa on syntynyt musiikkia Gotham Lucifer -televisiosarjan promoon ja Netflixissä pyörivän Daredevilin uuden kauden traileriin. Kasvavalle kansainväliselle pelibisnekselle Siirtola on luonut peli- ja pelitrailerimusiikkia ja pari työtä myös Kiinaan. — Kyllä tällä työllä laskut maksaa. Hollywoodissa pyörivät suuremmat rahat kuin Suomessa. Tapani Siirtola opiskeli Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa digitaalista ääntä ja kaupallista musiikkia ja kävi lapsena musiikkiopistoa. Toisinaan hänen mieleensä tulee, että voisi säveltää ihan omaakin musiikkia. Toistaiseksi hän ei ole ehtinyt.

