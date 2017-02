Uutinen

Etelä-Saimaa: Rajavartiosto pyrkii pitämään Imatran kaistatarkastuskenttää auki myös viikonloppuisin Imatran rajanylitypaikan kaistatarkastuskenttää pyritään pitämään auki viikonloppuisin. Kaistatarkastuskentän käytöllä on tarkoitus vähentää viikonloppujen rajanylitysruuhkia. Kenttää pidetään auki liikenteen määrän ja suunnan mukaan. Kapteeni Ossi Fonselius Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoo, että tyypillisesti vilkkain rajanylityspäivä on lauantai. Kaistatarkastuskenttä voi olla käytössä esimerkiksi saapuvalle liikenteelle lauantaiaamuisin ja lähtevälle liikenteelle lauantaina iltapäivällä, kun ostosmatkailijat palaavat Venäjälle. Fonseliuksen mukaan työvoimaa kohdistetaan etenkin sellaisiin aikoihin, kun Venäjällä on juhlapyhiä ja muita vilkkaiksi tiedettyjä rajanylitysaikoja. Hiljaisiksi arvioituina viikonloppuina kaistatarkastuskenttä ei välttämättä ole auki. Rajavartiosto ei ole Fonseliuksen mukaan saanut lisärahaa kaistatarkastuskentän aukipitämiseksi. — Omasta rahoituskehyksestä on jäänyt jonkin verran jemmaan. Sitä on kohdennettu Imatran rajatarkastusasemalle. Kaakkoisrajan liikenne piristyi alkuvuodesta edellisvuoteen nähden. Kasvua oli erityisen paljon Nuijamaalla, joka nousi tammikuussa Vaalimaata vilkkaammaksi rajanylityspaikaksi. Rajaliikenteen vilkastuminen on näkynyt erityisesti venäläisten yhden päivän ostosmatkoina, jotka tyypillisesti osuvat lauantaille. Imatralla rajaliikenne ei juuri ole kasvanut edellisvuoteen nähden. Fonseliuksen mukaan se selittyy suomalaisliikenteen vähenemisellä viime elokuussa voimaan tulleen tupakkalain myötä. Imatran rajanylityspaikka oli aiemmin erityisesti tupakkaa hakeneiden suomalaismatkailijoiden suosiossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/03/Rajavartiosto%20pyrkii%20pit%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%20Imatran%20kaistatarkastuskentt%C3%A4%C3%A4%20auki%20my%C3%B6s%20viikonloppuisin/2017121867261/4