Uutinen

Etelä-Saimaa: Matti Viialaisen mukaan meno lentoasemasäätiön hallitukseen on häneltä vastuullinen teko: säätiön toiminnan lainmukaisuus vaatii päällekatsojaa Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen ihmettelee, miksi maakuntahallituksen yksimielisesti tekemä nimityspäätös pitäisi muuttaa. Maakuntahallitus päätti maanantaina nimittää Matti Viialaisen kevätkauden väliajaksi Saimaan lentoasemasäätiön hallitukseen. Hallituspaikka oli tullut auki imatralaisen Tiina Wilén-Jäppisen menehtymisen takia. Viialaista esitti hallitukseen imatralainen demari Heikki Tanninen. Viialaisen mielestä valinta ei ole henkilökysymys, kuten on annettu ymmärtää. Taustalla on muuta. — Se, että olin käytettävissä, on vastuullisen virkamiehen ainoa vastuullinen ratkaisu tässä tilanteessa, luonnehtii Viialainen. Viialaisen mukaan lentoasemasäätiössä tarvitaan juuri nyt erityistä asiantuntemusta, jotta säätiö varmasti toimii lain mukaan ja käyttää veronmaksajien rahoja huolellisesti. Esimerkiksi tukien on oltava EU-lainsäädännön mukaisia. Viialainen kiistää, että kyseessä olisi hänen vallanhimonsa, kuten maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) epäilee. Viialainen ei koe kaksoisroolissa maakuntajohtajana ja maakuntaliiton osin omistaman säätiön hallituksen jäsenenä esteellisyysongelmaa. — Onhan esimerkiksi Lappeenrannan strategia- ja talousjohtaja Olli Naukkarinenkin samalla lentoaseman säätiön toimitusjohtaja. Viialainen sanoo, että valinta-asia tuodaan maakuntahallitukseen, jos sitä hänelle esitetään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/02/03/Matti%20Viialaisen%20mukaan%20meno%20lentoasemas%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20hallitukseen%20on%20h%C3%A4nelt%C3%A4%20vastuullinen%20teko%3A%20s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6n%20toiminnan%20lainmukaisuus%20vaatii%20p%C3%A4%C3%A4llekatsojaa/2017121865449/4